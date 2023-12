Mikas: Ľudia s podozrením na infekciu HIV by nemali odkladať testy

Bratislava 1. decembra (TASR) - Ľudia s podozrením na infekciu HIV by nemali odkladať testovanie. To umožní diagnostikovať ochorenie, vďaka čomu možno rýchlejšie nasadiť liečbu. Pri príležitosti piatkového Svetového dňa boja proti AIDS to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Poukázal pritom na to, že v rámci Slovenska sa možno otestovať na viacerých miestach.



Slovensko patrí podľa odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR medzi krajiny s relatívne nízkym počtom ľudí s HIV/AIDS. "Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR v roku 1985 bolo do 30. júna registrovaných u občanov SR aj cudzincov spolu 1576 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti," informovala vedúca sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie úradu Adriana Mečochová. Na Slovensku sa zaznamenalo celkovo 95 úmrtí ľudí s HIV, z toho 74 v štádiu AIDS.



Počet prípadov však podľa odborníkov priebežne narastá. "Je preto nevyhnutné pokračovať v účinnej prevencii tohto ochorenia," skonštatovala Júlia Adamčíková zo sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR. Základnými piliermi prevencie sú predexpozičná profylaxia, teda preventívne užívanie antivirotík, ak sa človek ešte s vírusom nestretol, a postexpozičná profylaxia (PEP), ktorú užívajú osoby, u ktorých prišlo k rizikovej situácii vzniku infekcie.



Ľuďom s podozrením na HIV sa odporúča tiež bezplatné testovanie. Ponúkajú ho viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva a Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Vykonávajú ho aj HIV Check Point Bratislava a niektoré laboratóriá klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie môžu ľudia požiadať aj svojho všeobecného lekára.



HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS - syndróm imunitnej nedostatočnosti, keď sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, ako oportúnne infekcie či onkologické ochorenia. V súčasnosti je už infekcia HIV veľmi dobre liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie.