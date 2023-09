Mikas: Rizikové skupiny by na jeseň mali zvážiť očkovanie proti covidu

Bratislava 18. septembra (TASR) - Rizikové skupiny ľudí by mali na jeseň zvážiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Odporúča to hlavný hygienik SR Ján Mikas i Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti s očakávaným nárastom akútnych respiračných ochorení počas chrípkovej sezóny. Očkovanie by malo byť dostupné aj bez objednania. Zavádzanie celoplošných opatrení sa nateraz nepredpokladá.



"Rizikové skupiny sú starší ľudia nad 60 rokov, ľudia so závažnými chronickými ochoreniami, tehotné ženy, obézni ľudia, klienti sociálnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci a pracovníci v sociálnej starostlivosti, ale aj ľudia, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti," vymenoval Mikas.



V rámci očkovacej stratégie na jeseň 2023 bude po celom Slovensku k dispozícii 29 očkovacích miest. Ich mapu rezort zverejní na webe. "Je to 29 nemocníc, kde sa bude očkovať nasledujúcich desať týždňov a priebežne to budeme prehodnocovať v závislosti od toho, aký bude záujem. Ak bude nízky, budeme počty znižovať," ozrejmila generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia Ildikó Kukanová.



Od štvrtka (21. 9.) sa ľudia budú môcť na očkovanie objednávať prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Od pondelka (25. 9.) budú sprístupnené termíny bez objednania.



Bez ohľadu na predchádzajúce očkovania odborníci odporúčajú nechať sa zaočkovať najnovšou vakcínou Comirnaty, ktorá chráni pred najnovšími aj predchádzajúcimi variantami ochorenia. Sprístupnená by mala byť od budúceho týždňa. V súčasnosti je na Slovensku 8600 dávok tejto vakcíny, ďalších približne 200.000 by malo prísť v októbri a novembri.



V súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR eviduje zvýšenie chorobnosti na COVID-19, pričom na Slovensku prevládajú subvarianty omikronu XBB a XBB.1.5. "Nespôsobujú závažné zhoršenie epidemiologickej situácie," priblížil Mikas. Cieľom odporúčaného očkovania je podľa jeho slov predchádzať hospitalizáciám, závažným ochoreniam a úmrtiam a znížiť zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti. V rámci očkovacej stratégie odporúčajú aj očkovanie proti chrípke.



Ministerstvo ani ÚVZ SR nepredpokladajú v súvislosti s jesennou sezónou zavádzanie plošných opatrení. "Avšak môžu sa vyskytovať lokálne epidémie, keď budú mať hlavné slovo riaditelia škôl a regionálni hygienici, ktorí prediskutujú možnosti možno uzavretia nejakého kolektívu," dodal Mikas.