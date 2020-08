Mikas: September bude špecifický, napovie nám o ďalšom vývoji pandémie

Bratislava 24. augusta (TASR) - September bude špecifický mesiac, pretože môže napovedať, aký bude mať pandémia nového koronavírusu na Slovensku ďalší vývoj. Po pondelkovom stretnutí so športovými zväzmi to vyhlásil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Poukázal pritom na návrat ľudí z dovoleniek, zamestnancov do zamestnania a detí či študentov do škôl. Zároveň avizoval, že tento týždeň sa situáciou okolo nového koronavírusu bude zaoberať aj ústredný krízový štáb a konzílium odborníkov.



"September bude skúšobné obdobie. Uvidíme, aké dopady budú mať návraty našich občanov. Napovie nám to, aký bude ďalší vývoj," skonštatoval hlavný hygienik. Prípady pozitívne testovaných na COVID-19 podľa jeho slov na Slovensku pribúdajú. "Tie čísla sa zväčšujú, nie sú to tie hodnoty, na ktoré sme boli zvyknutí," priznal Mikas.



Aj z tohto dôvodu sa hlavný hygienik v pondelok v Bratislave stretol so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport Karolom Kučerom, štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivanom Husárom a jednotlivými športovými zväzmi na Slovensku či organizátormi maratónov. Spoločne prediskutovali protipandemické opatrenia v rámci zhoršovania sa epidemiologickej situácie na Slovensku. "Zaregistrovali sme podnety a názory športovcov a tie budem prezentovať na ústrednom krízovom štábe a na konzíliu odborníkov," povedal Mikas. Argumenty športovcov podľa jeho slov smerovali k organizovaniu hromadných podujatí, početnosti divákov a účastníkov na športových podujatiach, karanténe športovcov či k finančnej pomoci pre šport.