Mikas: Školy by mali čo najskôr prejsť na dištančnú formu vzdelávania

Bratislava 1. decembra (TASR) - Školy na Slovensku by mali prejsť na dištančnú formu vzdelávania. Zdôrazňuje to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Považuje to za veľmi dôležitý nástroj v pandemickej situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu. Zhodujú sa na tom podľa neho aj epidemiológovia i ďalší odborníci vrátane odborného konzília. Snahe ministerstva školstva zachovať prezenčné vyučovanie však rozumie. Vyplýva to zo stanoviska hlavného hygienika, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



"Pri takej miere incidencie, akú dnes máme, de facto neexistujú triedy, kde 'nie je problém s nákazou'. Teraz sa musíme všetci sústrediť na záchranu životov a slovenského zdravotníctva. Radi by sme mali k dispozícii riešenia, ktoré by nikoho neboleli. Také však v prípade COVID-19 zatiaľ neexistujú," konštatuje Mikas.



Snahe ministra školstva Branislava Gröhling (SaS), udržať prezenčné vyučovanie čo najdlhšie, rozumie. Ubezpečuje, že si uvedomujú dôležitosť prezenčnej formy vzdelávania a následkov, ktoré takéto rozhodnutie môže pre tisíce rodičov a detí znamenať. Poukazuje však na to, že hoci deti priamo neplnia covidové lôžka v nemocnici, zohrávajú významnú úlohu v mechanizme prenosu ochorenia COVID-19 na členov domácnosti, ktorí ho následne môžu zanášať ďalej. "Pri viac ako 3400 hospitalizovaných pacientoch preto musíme využiť každý dostupný a efektívny mechanizmus, aby sme šírenie ochorenia spomalili. A to okamžite," zdôraznil Mikas.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktoré rozhodli o plošnom prerušení prezenčného vyučovania vo svojich územných obvodoch, si podľa neho uvedomujú závažnosť svojich rozhodnutí. Hlavný hygienik ubezpečuje, že to nerobia "len tak od boku". Podotýka, že ide o odborníkov z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva, svoje kroky prijímajú v spolupráci s miestnymi krízovými štábmi, pandemickými komisiami, bezpečnostnými radami, inými rezortmi či inštitúciami.



Hlavný hygienik konštatuje, že situácia je zlá. "Najskôr sa z nej dostaneme vtedy, ak budeme počúvať odborníkov a rešpektovať ich rozhodnutia namiesto toho, aby sme ich spochybňovali," povedal Mikas. Akékoľvek spochybňovanie odborných názorov a rozhodnutí jednotlivých RÚVZ naprieč politickým spektrom podľa neho len znižuje vážnosť a autoritu orgánov verejného zdravotníctva v očiach verejnosti, v konečnom dôsledku aj účinnosť a rešpektovanie opatrení.



Epidemická situácia sa podľa neho nedá posúdiť na základe jedného faktoru a nedá sa zhrnúť do jedného čísla. Sledujú sa viaceré faktory.



ÚVZ SR zároveň informoval, že k plošnému zatváraniu škôl vo svojej územnej pôsobnosti doteraz pristúpili regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave, Vranove nad Topľou, Lučenci, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Trnave, Rimavskej Sobote, Senici, Galante, Čadci, Bratislave a Prievidzi.