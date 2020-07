Mikas: Slovensko zaradí Britániu na zoznam menej rizikových krajín

Bratislava 13. júla (TASR) - Slovensko zaradí Veľkú Britániu na zoznam menej rizikových krajín z pohľadu šírenia nového koronavírusu. Po pondelkovom zasadnutí konzília odborníkov na Úrade vlády SR to oznámil hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že opatrenie zverejnia v piatok (17. 7.) a účinnosť by malo nadobudnúť v pondelok (20. 7.). Na zozname menej rizikových krajín naďalej ostáva Chorvátsko i Česko.







Vedúca odboru epidemiológie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Avdičová priblížila, že odborníci vypracovali analýzu, ktorá zmapovala dianie od 1. júna, odkedy sa rázne uvoľnili opatrenia. Za obdobie piatich týždňov zaznamenali 363 pozitívnych prípadov. Z tohto počtu bola viac ako polovica prípadov importovaná. Najviac pozitívne testovaných prišlo z Česka, Ukrajiny, Veľkej Británie či Srbska.







Odborníci zdôraznili, že na Slovensku nejde o celoštátny výskyt ochorenia COVID-19, ide len o lokálne epidémie. Podľa odborníkov však naďalej treba ostať opatrnými. Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú situáciu pod kontrolou, k celoplošným opatreniam pristúpiť nie je potrebné. Ak by Slovensko "strácalo pôdu pod nohami", pristúpi sa podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) k sprísneniu opatrení, nateraz však k celoplošným opatreniam na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu pristúpiť potrebné nie je.







Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) doplnil, že majú snahu ochrániť najzraniteľnejších, najmä obyvateľov zariadení sociálnych služieb. Podľa jeho slov sa do takýchto zariadení najčastejšie nový koronavírus dostane cez zamestnancov, ktorí boli v zahraničí. Takýmto osobám sa preto umožní dať sa testovať, test na prítomnosť nového koronavírusu bude hradený z verejného zdravotného poistenia. Priamo v nemocniciach sa budú môcť testovať aj zamestnanci, aj pacienti pred operáciou, testy by sa im mali preplácať z eurofondov.



Matovič komentoval aj to, že počas dvoch dní kontrolovali na hraniciach približný počet ľudí, ktorí cez ne prechádzajú. Doplnil, že počas dvoch dní evidovali približne 72.000 áut. Počet ľudí, ktorí prešli hranicu, je približne 170.000. Podľa premiéra je "hlúposť testovať všetkých týchto ľudí". Práve preto sa rozhodli nasadiť inteligentné opatrenie, teda informačné SMS správy.



Nová legislatívna úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny". Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.