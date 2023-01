Mikas: Vojna na Ukrajine môže mať následky aj na zdravie na Slovensku

Bratislava 4. januára (TASR) - Vojna na Ukrajine môže mať následky aj na verejné zdravie u ľudí na Slovensku. Upozornil na to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Problém môže okrem epidemickej, sociálnej a podpornej časti vzniknúť napríklad aj v oblasti radiačnej ochrany.



"My nevieme, čo sa tam udeje, či sa napríklad neporuší jadrová elektráreň, alebo či nevznikne jadrová havária," skonštatoval.



Pri masovej migrácii ľudí z Ukrajiny by podľa neho hrozilo aj zavlečenie ochorení typických pre vojnové stavy. "Migračná vlna bola spočiatku vysoká, ale dala sa zvládať. Keby sa však pohli masy, tak to musia riešiť všetky štáty," dodal.