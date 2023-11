Mikas:Ľudia sa nemôžu spoliehať, že nefungujúce lieky nahradíme novými

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Bratislava 23. novembra (TASR) - Ľudia sa podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa nemôžu spoliehať na to, že nefungujúce lieky jednoducho nahradíme novými.uviedol pri príležitosti aktuálneho Svetového týždňa povedomia o antibiotikách.Pripomenul, že používaním antibiotík iba v opodstatnených prípadoch všetci dokážu prispieť k tomu, aby tieto cenné lieky fungovali a zachraňovali životy čo najdlhšie. Antibiotikami sa liečia mnohé bežné i závažné infekcie a ak baktérie nereagujú na liečbu, infekcie sa u pacientov stávajú dlhotrvajúce alebo neliečiteľné.Negatívne trendy vo svete aj na Slovensku sledujeme najmä v prípade enterobaktérií odolných voči antibiotikám poslednej voľby, ako je napríklad Klebsiella pneumoniae.priblížil Martin Sojka z Národného referenčného centra pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká Úradu verejného zdravotníctva (ÚZV) SR.Odolnosť voči antibiotikám je podľa jeho slov prirodzenou vlastnosťou niektorých mikroorganizmov.vysvetlil Sojka. Zdôraznil, že významným faktorom, ktorý k vzniku rezistencie prispieva, je nesprávne používanie a nadužívanie antibakteriálnych liečiv.objasnil Sojka.Antibiotiká sú účinné proti baktériám, nie vírusom, a nemali by sa preto užívať na vírusové ochorenia, upozornil Ivan Bakoss z odboru imunizácie ÚVZ SR. Zdôraznil, že netreba žiadať o antibiotiká, ak ich lekár nenavrhuje, a liečbu antibiotikami je dôležité dodržiavať podľa pokynov. Júlia Adamčíková z odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR pripomenula, že pravidelné očkovanie taktiež môže pomôcť udržať antibiotiká účinné, a tým predchádzať infekciám, ktoré by inak vyžadovali antibiotiká.