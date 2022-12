Mikas:V školských kolektívoch sa odporúča časté vetranie i dezinfekcia

Bratislava 12. decembra (TASR) - V školských a pracovných kolektívoch by sa malo počas chrípkovej sezóny často vetrať, dbať na hygienu rúk a dezinfekciu plôch, ktorých sa ľudia často dotýkajú. Odporúča to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Jeho vyjadrenie k priebehu chrípkovej sezóny za 49. týždeň 2022 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe.



"Odporúčame obmedziť podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, nedotýkajte sa tváre a očí neumytými rukami, nezdieľajte osobné predmety s inými ľuďmi," doplnil Mikas. Dodržiavať by sa podľa neho mala aj respiračná etiketa, ako napríklad kýchanie a kašľanie do vreckovky, nie do rúk.



Plošné zavedenie nosenia respirátorov v školách, v materských školách či na pracovisku podľa neho nie je nutné. "Jeho nosenie v týchto situáciách je na individuálnom uvážení, a to najmä, ak začnete pociťovať príznaky ochorenia alebo ste sa do kolektívu vrátili tesne po chorobe," skonštatoval.



Pri príznakoch respiračného ochorenia je podľa Mikasa potrebné liečiť sa doma a nenavštevovať prácu, školu či škôlku. "Svoj zdravotný stav konzultujte s ošetrujúcim lekárom," zdôraznil.



V tejto súvislosti zopakoval, že za najefektívnejšiu formu ochrany poskytuje očkovanie proti chrípke. Decembrovým očkovaním sa podľa neho možno účinne chrániť počas očakávaného vrcholu chrípkovej sezóny. "Okrem toho možno svoju obranyschopnosť ďalej podporovať zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B, vitamínu D na podporu obranyschopnosti tela," dodal s tým, že dbať treba aj na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatok spánku či aktívny životný štýl.