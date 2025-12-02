< sekcia Slovensko
Mikkonenová vyjadrila obavy ohľadne zmien v ochrane oznamovateľov v SR
Zmeny slovenského zákona o ochrane oznamovateľov nedávno navrhla vláda SR a majú byť prijaté v zrýchlenom konaní.
Autor TASR
Štrasburg 2. decembra (TASR) - Spravodajkyňa Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) pre zabezpečenie lepšej ochrany oznamovateľov v Európe Anna-Kristiina Mikkonenová vyjadrila v pondelok znepokojenie v súvislosti s navrhovanými zmenami týkajúcimi sa ochrany oznamovateľov v Slovenskej republike. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie PZ RE.
„Analýza hlavnej európskej prokurátorky dospela k záveru, že navrhovaná legislatíva by obmedzila ochranu oznamovateľov pre niekoľko kategórií osôb, a že návrh zákona obsahuje niekoľko prvkov, ktoré nie je možné zosúladiť s rešpektovaním zásad právneho štátu, ako sú stanovené v Nariadení EP a Rady EÚ o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie,“ uviedla Mikkonenová.
„Oznamovatelia poskytujú našim spoločnostiam veľký úžitok, pričom sa vystavujú obrovskému osobnému riziku. Vyzývam slovenské orgány, aby zabezpečili, že akýkoľvek nový návrh legislatívy bude dodržiavať medzinárodné štandardy na ochranu oznamovateľov vrátane odporúčania Výboru ministrov Rady Európy o ochrane oznamovateľov a smernice EÚ o oznamovaní protispoločenskej činnosti,“ dodala spravodajkyňa PZ RE.
Hlavná európska prokurátorka Laura Codrua Kövesiová v piatok adresovala list Európskej komisii (EK), v ktorom poukázala na to, že niekoľko prvkov ohľadne zmeny slovenského zákona o ochrane oznamovateľov nie sú v súlade s rešpektovaním zásad právneho štátu.
