< sekcia Slovensko
Mikloško a aktivistka poukázali na riziko pri surogátnom materstve
Komisár pre deti vo svojom príspevku zdôraznil, že základom pre hodnotenie surogátneho materstva je Dohovor o právach dieťaťa.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško a aktivistka Olivia Maurelová poukázali na riziko pri surogátnom materstve. Urobili tak na utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo. Podľa komisára ide o veľký biznis s ľudským telom. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.
„Bez rozdielu, či ide o koalíciu alebo opozíciu, všetci by mali stáť na strane ľudských práv a ochrany detí,“ uviedla Maurelová, ktorá sa narodila zo surogátneho materstva. Vo výpovedi opísala, ako sa od detstva cítila „nepatriaca“ do rodiny, čo ju priviedlo k negatívnym životným skúsenostiam vrátane užívania drog. V súčasnosti pôsobí ako občianska aktivistka a apeluje na zákonodarcov v rôznych krajinách, aby legislatívne zakázali komerčné surogátne materstvo.
Komisár pre deti vo svojom príspevku zdôraznil, že základom pre hodnotenie surogátneho materstva je Dohovor o právach dieťaťa, podľa ktorého každé dieťa pre svoju zraniteľnosť vyžaduje primeranú právnu ochranu pred aj po narodení. Ako lekár zároveň poukázal na odborné dôkazy, ktoré potvrdzujú potrebu stabilného a emočne vrelého prostredia už počas prenatálneho vývinu.
„Dieťa v maternici už cíti, začína si vytvárať vzťahovú väzbu, dokáže vnímať hlas matky, súrodencov, otca. Ak je biologická matka motivovaná len komerčne, často sa vedome bráni citovej väzbe a pri narodení dochádza k traumatizujúcej separácii pre dieťa,“ uviedol komisár. Surogátne materstvo podľa neho otvára nebezpečnú otázku, čo všetko sa dá kúpiť za peniaze.
Na zasadnutí sa zúčastnilo osem členov výboru spolu s predsedom. Viacerí prítomní poslanci podľa Adamovej vyjadrili podporu názoru aktivistky aj komisára pre deti, pričom zaznelo, že surogátne materstvo predstavuje biznis. Cieľom komisára pre deti bolo priniesť zákonodarcom aj pohľad z druhej strany, zo strany dieťaťa pochádzajúceho z takéhoto spôsobu materstva. Podľa neho diskusia ukázala širokú zhodu v tom, že otázka ochrany detí a etických hraníc v oblasti reprodukčnej medicíny je nesmierne citlivá a vyžaduje jednotný postoj parlamentu.
„Bez rozdielu, či ide o koalíciu alebo opozíciu, všetci by mali stáť na strane ľudských práv a ochrany detí,“ uviedla Maurelová, ktorá sa narodila zo surogátneho materstva. Vo výpovedi opísala, ako sa od detstva cítila „nepatriaca“ do rodiny, čo ju priviedlo k negatívnym životným skúsenostiam vrátane užívania drog. V súčasnosti pôsobí ako občianska aktivistka a apeluje na zákonodarcov v rôznych krajinách, aby legislatívne zakázali komerčné surogátne materstvo.
Komisár pre deti vo svojom príspevku zdôraznil, že základom pre hodnotenie surogátneho materstva je Dohovor o právach dieťaťa, podľa ktorého každé dieťa pre svoju zraniteľnosť vyžaduje primeranú právnu ochranu pred aj po narodení. Ako lekár zároveň poukázal na odborné dôkazy, ktoré potvrdzujú potrebu stabilného a emočne vrelého prostredia už počas prenatálneho vývinu.
„Dieťa v maternici už cíti, začína si vytvárať vzťahovú väzbu, dokáže vnímať hlas matky, súrodencov, otca. Ak je biologická matka motivovaná len komerčne, často sa vedome bráni citovej väzbe a pri narodení dochádza k traumatizujúcej separácii pre dieťa,“ uviedol komisár. Surogátne materstvo podľa neho otvára nebezpečnú otázku, čo všetko sa dá kúpiť za peniaze.
Na zasadnutí sa zúčastnilo osem členov výboru spolu s predsedom. Viacerí prítomní poslanci podľa Adamovej vyjadrili podporu názoru aktivistky aj komisára pre deti, pričom zaznelo, že surogátne materstvo predstavuje biznis. Cieľom komisára pre deti bolo priniesť zákonodarcom aj pohľad z druhej strany, zo strany dieťaťa pochádzajúceho z takéhoto spôsobu materstva. Podľa neho diskusia ukázala širokú zhodu v tom, že otázka ochrany detí a etických hraníc v oblasti reprodukčnej medicíny je nesmierne citlivá a vyžaduje jednotný postoj parlamentu.