Mikloško: Až 25% detí vykazuje známky závislosti na sociálnych sieťach
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Nelátkové závislosti sú na vzostupe. Digitálne závislosti sú dnes najakútnejším problémom u detí. Posledný prieskum názorov detí, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti (ÚKPD) ukázal, že až 25 percent detí vykazuje známky závislosti na sociálnych sieťach. Pre TASR na to upozornil komisár pre deti Jozef Mikloško.
Poukázal aj na údaje z Národného koordinačného strediska. Tie ukazujú, že 11 percent detí sa stretlo s online šikanou, viac ako 63 percent narazilo na sexuálny obsah a dievčatá bežne dostávajú žiadosti o intímne fotografie od cudzích osôb. „Na sociálnych sieťach sú už 11-ročné deti, ktoré tam nemajú čo robiť dokonca ani podľa platných pravidiel samotných sociálnych sietí. Je smutné, že práve táto ‚návyková nelátka‘ je najdostupnejšia. Rodičia by si mali ako prví uvedomiť, že nie algoritmy by mali vychovávať mladú generáciu a skutočne tie smartfóny nestrkať pred oči už malým batoľatám, čo je dnes žiaľ smutná realita,“ konštatoval Mikloško a doplnil, že deti od nula do troch rokov by nemali na mobile, tablete alebo pri počítači tráviť žiadny čas.
Problém závislostí je ale podľa Mikloška potrebné vnímať ako komplexný a rýchlo sa meniaci jav. „Dnes už nehovoríme len o návykových látkach, ktoré sú iné u rôznych sociálnych skupín (napríklad pri terénnych monitoringoch detí z marginalizovaných rómskych komunít sa stretávame opakovane s lacným a dostupným toluénom, u detí zo strednej ekonomickej vrstvy už ide skôr o vapovanie alebo alkohol a podobne), ale o širokom spektre rizikového správania,“ vysvetlil Mikloško. Pri látkových závislostiach (drogy, alkohol) sa v štatistikách ukazujú mierne poklesy alebo určitá stabilizácia. Na druhej strane však nižší počet liečených detí nesúvisí podľa komisára so zlepšením situácie, ale s nedostupnosťou detských psychiatrických a doliečovacích lôžok.
Detský komisár tiež ozrejmil, že poklesol počet fajčiarov, ale stúpol počet neplnoletých vapujúcich. Na základe vlastného šetrenia ÚKPD zistil, že napríklad nikotínové vrecúška bežne predávajú úplne bez regulácie fyzické osoby na najväčšom bazárovom portáli Slovenska, stretli sa aj s priamym oslovovaním detí osobami cez sociálnu sieť s ponukou vap a e-cigariet.
Najväčší nárast pravidelného používania e-cigariet je podľa Mikloška viditeľný medzi 16 až 18-ročnými, pričom v tejto skupine ich denne užíva už takmer 15 percent mladých. Európsky prieskum ESPAD napríklad preukázal, že 93 percent mladých aspoň raz v živote pilo alkohol a viac ako 58 percent sa už aspoň raz opilo.
„V predchádzajúcich rokoch boli na Slovensku dostupné syntetické kanabinoidy, a to vo verejných automatoch v nákupných centrách. Upozornili sme na to a vyzvali kompetentných okamžite konať, pretože práve tento fakt - dostupnosť zvýšil prevalenciu ich užívania na takmer 15 percent. Podľa odborníkov z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie boli legislatívne opatrenia účinné a zdá sa, že sme to zachytili včas,“ dodal Mikloško.
