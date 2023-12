Mikloško: Na rok 2024 bude jednou z nosných tém úradu detská chudoba

Bratislava 29. decembra (TASR) - Jednou z nosných tém Úradu komisára pre deti bude v roku 2024 detská chudoba. V rozhovore pre TASR to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Zdôraznil, že chce upozorňovať na riešenie systémových nedostatkov nielen na úrovni ministerstiev, ale aj regionálnej úrovni, pretože téma chudoba a regióny sú úzko prepojené.



K najväčším výzvam, ktoré podľa Mikloška jeho úrad v roku 2024 čaká, patrí aj plnenie úloh národného preventívneho mechanizmu vo vzťahu k dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, alebo trestaniu. "Plnenie týchto úloh súvisí najmä s vykonávaním monitoringov v zariadeniach, kde sa nachádzajú deti obmedzené na osobnej slobode de facto a de iure," doplnil.



Priblížil, že Úrad komisára pre deti čaká v budúcom roku aj koordinácia projektu ENYA 2024 na podporu detskej participácie, ktorého témou bude ochrana a podpora práv detí v náhradnej starostlivosti. "V júli 2024 sa v Bratislave uskutoční medzinárodné podujatie, ktorého účastníkmi budú mladí poradcovia z celej Európy, ktorí budú vytvárať odporúčania pre medzinárodné inštitúcie v otázkach práv detí v náhradnej starostlivosti," vysvetlil.



Mikloško má tiež ambíciu zriadiť školu pre mladých lídrov. "Mám ambíciu vytvoriť projekt zameraný na výchovu a podporu mladých lídrov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rád by som vytvoril podmienky a priestor na podporu a uplatnenie mladých šikovných ľudí, ktorí by v budúcnosti mohli byť ambasádormi detských práv," uviedol. Práve deťom z najzraniteľnejších skupín treba podľa neho vytvárať priestor na prezentáciu, podporu a rast, lebo len tak dokážeme rozvíjať našu spoločnosť a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie.