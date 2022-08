Mikloško plánuje výskum, v ktorom bude zisťovať názory 1200 detí

Bratislava 7. augusta (TASR) – Nový komisár pre deti Jozef Mikloško plánuje v októbri zrealizovať výskum, ktorý bude mapovať názory 1200 detí. Jeho výsledky by mal mať už v novembri. Výskum Mikloško považuje za základ pre svoju ďalšiu prácu v prioritných oblastiach, priblížil pre TASR.



"Bude zisťovať názory detí - čo ich teší, čo, naopak, trápi, čoho sa boja, čo oni pokladajú za ich reálne problémy, čo by podľa ich názoru zlepšilo ich život," priblížil komisár. Deti chce v prvom rade počúvať a ich názory rešpektovať.



Od začiatku svojej pôsobnosti na Úrade komisára pre deti do konca júna prijal Mikloško 56 podnetov. "Všetky som pridelil odborným pracovníkom, ktorí v jednotlivých prípadoch aktívne konajú," uviedol komisár s tým, že podnety sú momentálne otvorené.



Medzi nosnými témami riešených podnetov sú podľa Mikloška zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti po rozvode či rozchode rodičov a dodržiavanie režimu stretávania sa s deťmi. Ďalšími sú šikana v škole, najmä detí medzi sebou, a nedostatok kapacít v materských školách. "Niekoľko podnetov bolo ohľadom riešenia konkrétnych problémov ukrajinských detí na Slovensku," doplnil komisár.



Začiatkom októbra sa chce Mikloško stretnúť s detskými lídrami a zástupcami detských parlamentov, kde bude s deťmi bližšie diskutovať o ich problémoch. "V októbri taktiež prebehne stretnutie zamerané na rodičovské konflikty, keďže ide o hlavnú tému, s ktorou sa na úrad verejnosť obracia," oznámil Mikloško.