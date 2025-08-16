< sekcia Slovensko
Mikloško: Podstatou sexuálnej výchovy sú vzťahy, nie technická stránka
Učená má byť spôsobom, aby bola primeraná veku dieťaťa.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. augusta (TASR) - V prípade sexuálnej výchovy je potrebné sa zamerať na podstatu veci, ktorou sú vzťahy. Deti sú namiesto toho učené o takpovediac „technickej stránke veci“. Celkovo v školstve a spoločnosti chýba vzťahová výchova a výchova k rodičovstvu. Drvivá väčšina dnešných manželstiev sa pritom nerozpadá pre sexuálne, ale vzťahové problémy. Pre TASR to zhodnotil komisár pre deti Jozef Mikloško.
Ako podotkol, páry nevedia komunikovať medzi sebou a nevedia to ani ako rodičia so svojimi deťmi. „Ak by sa každá rodina v tomto roku, ktorý sme vyhlásili za rok lepších vzťahov, aspoň raz zamyslela nad tým, ako môže vylepšiť vzťahy (so sebou navzájom alebo so svojím okolím), malo by to veľmi pozitívny vplyv na duševné zdravie nielen detí, ale celej populácie,“ deklaroval Mikloško a doplnil, že sexuálna výchova je najmä úlohou rodičov. Učená má byť spôsobom, aby bola primeraná veku dieťaťa.
Vplyv na formovanie osobnosti dieťaťa a mladého človeka má podľa Mikloška aj náboženská výchova. V tejto súvislosti poukázal na výsledky posledného sčítania obyvateľov, podľa ktorých sa ku kresťanstvu hlási 68 percent ľudí. Otázku dôležitosti viery zaradil Úrad komisára pre deti aj do jeho posledného celoslovenského prieskumu názorov detí. Výsledky ukázali, že pre 78 percent detí je viera dôležitá.
„Nie je to však až také prekvapivé. Viera dáva pocit bezpečia a pochopenia aj tam, kde to absentuje v rodinnom alebo školskom prostredí. Pre deti je pocit bezpečia kľúčový. Potrebujú aspoň jedno pevné ukotvenie, jeden pevný bod v živote. Často je to práve viera. Bezpečie a dôvera je vo výraznom súvise s celkovou spokojnosťou so životom a s prežívaním pozitívnych emócií u detí,“ konštatoval Mikloško.
Čo sa týka priestoru na zlepšenie v oboch výchovách, komisár by navrhoval viac komunikácie s rodičmi o obsahu týchto výchov a takisto možnosť väčšej participácie detí a ich rodín na výbere toho, čo je pre ne vhodné. Za dôležité považuje Mikloško aj to, aby mali učitelia pri takýchto témach primeranú odbornú aj hodnotovú prípravu.
Ako podotkol, páry nevedia komunikovať medzi sebou a nevedia to ani ako rodičia so svojimi deťmi. „Ak by sa každá rodina v tomto roku, ktorý sme vyhlásili za rok lepších vzťahov, aspoň raz zamyslela nad tým, ako môže vylepšiť vzťahy (so sebou navzájom alebo so svojím okolím), malo by to veľmi pozitívny vplyv na duševné zdravie nielen detí, ale celej populácie,“ deklaroval Mikloško a doplnil, že sexuálna výchova je najmä úlohou rodičov. Učená má byť spôsobom, aby bola primeraná veku dieťaťa.
Vplyv na formovanie osobnosti dieťaťa a mladého človeka má podľa Mikloška aj náboženská výchova. V tejto súvislosti poukázal na výsledky posledného sčítania obyvateľov, podľa ktorých sa ku kresťanstvu hlási 68 percent ľudí. Otázku dôležitosti viery zaradil Úrad komisára pre deti aj do jeho posledného celoslovenského prieskumu názorov detí. Výsledky ukázali, že pre 78 percent detí je viera dôležitá.
„Nie je to však až také prekvapivé. Viera dáva pocit bezpečia a pochopenia aj tam, kde to absentuje v rodinnom alebo školskom prostredí. Pre deti je pocit bezpečia kľúčový. Potrebujú aspoň jedno pevné ukotvenie, jeden pevný bod v živote. Často je to práve viera. Bezpečie a dôvera je vo výraznom súvise s celkovou spokojnosťou so životom a s prežívaním pozitívnych emócií u detí,“ konštatoval Mikloško.
Čo sa týka priestoru na zlepšenie v oboch výchovách, komisár by navrhoval viac komunikácie s rodičmi o obsahu týchto výchov a takisto možnosť väčšej participácie detí a ich rodín na výbere toho, čo je pre ne vhodné. Za dôležité považuje Mikloško aj to, aby mali učitelia pri takýchto témach primeranú odbornú aj hodnotovú prípravu.