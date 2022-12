Mikloško poukazuje na 45 detí zo zbúranej bytovky v Michalovciach

Michalovce 5. decembra (TASR) – V Michalovciach ostáva 13 rodín so 45 deťmi už niekoľko mesiacov v priestoroch školskej jedálne. Ide o rodiny z bytovky na Mlynskej ulici, v ktorej sa v auguste zrútilo schodisko a následne ju zbúrali. Poukazuje na to komisár pre deti Jozef Mikloško.



V piatok (2. 12.) zvolal v Michalovciach pracovné rokovanie s cieľom riešiť situáciu detí. "Aktuálne je ubytovaných v školskej jedálni 13 rodín, z toho 45 detí. Žijú v jednej miestnosti bez paravánov, bez prístupu k teplej vode, majú k dispozícii prenosné lôžka, dva sporáky na varenie, nemajú žiadne stoly," informoval v pondelok TASR Úrad komisára pre deti.



K zrúteniu schodiska v bytovke došlo 23. augusta, k ujme na životoch ani na zdraví nedošlo. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Z bytového domu sa muselo vysťahovať 21 rodín, celkovo išlo o 158 ľudí. Radnica uviedla, že pre obyvateľov zabezpečilo prístrešie v priestoroch jedálne školy na Mlynskej ulici, teplú stravu i základnú hygienu.



Mikloško rodiny s deťmi osobne navštívil a vypočul si ich. Tí to podľa slov jedného z obyvateľov zvládajú vďaka pracovníkom z komunitného centra. "Áno, robili chybu, ničili bytovku, ale chcú sa napraviť, už nebudú robiť chyby, každý si bude platiť," uviedla jedna z obyvateliek.



Na pracovnom stretnutí sa zúčastnilo 14 zástupcov z rôznych inštitúcií. Medzi nimi bol primátor Miroslav Dufinec, poradcovia predsedu vlády pre cezhraničnú spoluprácu, regionálny rozvoj a pre marginalizované rómske komunity, prednostka okresného úradu, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Michalovciach aj zástupkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.



"Pre rodiny s deťmi sa na stretnutí podarilo vyriešiť prístup k teplej vode, poskytnutie paravánov na vytvorenie aspoň minimálneho súkromia a taktiež priestory pre deti na učenie," uviedol Úrad komisára pre deti. Z dlhodobejšieho hľadiska sa diskutovalo hlavne o možnosti kontajnerového bývania pre tieto rodiny.



"Žijeme v ťažkej, zložitej situácii, kedy došlo k zrúteniu schodiska v bytovke a našlo sa provizórne riešenie. Oceňujem, že sa stretli všetci kompetentní za jedným stolom a hľadali spoločne riešenie situácie. Našli sme konkrétne formy pomoci, ktorými môžeme pomôcť hneď teraz, našli sme krátkodobé riešenia pre rodiny, ale taktiež sme hovorili o systémových riešeniach do budúcna," konštatoval Mikloško. Ďalšie stretnutie je plánované v januári.