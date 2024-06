Mikloško: Prevencia a informovanosť sú kľúčové v boji proti násiliu

Bratislava 3. júna (TASR) - Prevencia a informovanosť sú kľúčovými nástrojmi v boji proti násiliu či zneužívaniu. Poukázal na to komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý považuje za dôležité zapájať sa do informačných kampaní a edukačných programov, ktoré upozorňujú na utrpenie detí a pomáhajú predchádzať násiliu na nich. Pripomenul to pri príležitosti zajtrajšieho (4. 6.) Medzinárodného dňa nevinných detských obetí agresie.



Mikloško takisto uviedol, že Úrad komisára pre deti (ÚKPD) sa venuje takýmto aktivitám, medzi ktoré patrí napríklad celoslovenský projekt Akadémia prevencie proti šikane. Ozrejmil, že aj zástupcovia Parlamentu detí a mládeže pri ÚKPD apelujú na menej agresivity a prejavov nenávisti medzi dospelými.



"Deti si odmala vyberajú a napodobňujú svoje vzory: rozprávkové postavy, rodičov, starých rodičov, učiteľov aj rôznych influencerov. Obdivujú, čo ich robí úspešnými, aj z čoho majú radosť a strach. A rovnako sa učia obdivovať a aj nenávidieť rovnaké veci ako ich blízki. Negatívne emócie dospelých ich deformujú a majú priamy vplyv na ich duševné zdravie," vysvetlil Mikloško.