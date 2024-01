Mikloško: Rok 2023 neustále prinášal výzvy v oblasti ochrany práv detí

Bratislava 2. januára (TASR) - Rok 2023 bol v oblasti ochrany práv detí na Slovensku nesmierne náročný a neustále prinášal nové výzvy. V rozhovore pre TASR na to poukázal komisár pre deti Jozef Mikloško s tým, že sa podarilo urobiť niekoľko významných krokov pre deti na Slovensku.



"Za veľký úspech považujem implementáciu CRIA (Children Rights Impact Assessment - Vyhodnocovanie vplyvov na práva dieťaťa) do legislatívneho procesu," zhodnotil Mikloško. Priblížil, že v roku 2023 sa im podarilo vydať aj knižnú publikáciu Najlepšie záujmy dieťaťa od Jany Michaličkovej, ktorá analyzuje význam tohto pojmu v rámci právnej úpravy.



"Najlepšie záujmy dieťaťa sú dobrým nástrojom na ochranu práv detí. Poznanie právneho rozmeru najlepších záujmov dieťaťa vnáša vodiace línie pre všetky ďalšie disciplíny pracujúce s deťmi, nielen v oblasti sociálnoprávnej ochrany, školstva či zdravotníctva," poznamenal Mikloško.



Úspechom podľa neho tiež je, že Úrad komisára pre deti sa stal súčasťou projektu UNICEF na podporu a ochranu práv ukrajinských detí na Slovensku. Bude sa realizovať do augusta 2024. "Boli sme vybraní za generálneho koordinátora medzinárodného projektu ENYA 2024, v rámci siete ENOC na podporu detskej participácie, ktorého témou bude ochrana a podpora práv detí v náhradnej starostlivosti," dodal.



Tiež zorganizovali niekoľko konferencií na témy ako regulácia používania mobilných telefónov na školách, detská chudoba alebo rodičovské konflikty. "Z organizačného hľadiska sa nám podarilo zriadiť detašované pracoviská v Trenčíne, Zvolene, Ružomberku, Prešove a Košiciach, aby sme dokázali zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť pre deti a podávateľov. Považujem za veľký úspech, že sme bližšie k deťom," priblížil.



Za veľký úspech považuje Mikloško aj proces prechodu na plnú elektronizáciu úradu najmä za účelom získavania presných dát a štatistík.