J.Mikloško sa mieni ďalej stretávať s predstaviteľmi politických strán

Bratislava 8. septembra (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško sa mieni naďalej stretávať s predstaviteľmi politických subjektov. Cieľom týchto pracovných rozhovorov je predstavenie zámerov komisára a hľadanie spoločných tém pri riešení opatrení v oblasti ochrany práv dieťaťa. Informovala o tom Mária Gregušová z Úradu komisára pre deti. Dvadsaťjeden organizácií vyzvalo Jozefa Mikloška na odstúpenie pre jeho stretnutie s hnutím Republika.



"Separátne stretnutia sú zo strany komisára pre deti iniciované aj preto, lebo mu nebolo umožnené v parlamente odprezentovať správu o činnosti komisára za rok 2022. Práve v nej boli zahrnuté aj návrhy na systémové riešenia, ktoré je nevyhnutné prijať a schváliť," doplnil úrad.



S cieľom presadzovania systémových riešení a opatrení je podľa úradu nevyhnutná aj spolupráca s legitímne zvolenými politickými stranami a zvolenými zástupcami v Národnej rade SR. "Bez spolupráce s nimi sa nepodarí zvyšovať úroveň a kvalitu ochrany práv detí," zdôrazňuje úrad.



Komisár vníma nezávislosť úradu ako kľúčovú vec, a preto sa dištancuje od akéhokoľvek vťahovania jeho osoby, ako aj celého úradu do predvolebného súboja vo vrcholiacej predvolebnej kampani.



Vo štvrtok (7. 9.) vyzvalo 21 organizácií Jozefa Mikloška na odstúpenie. Propagovaním spolupráce s hnutím Republika podľa nich závažným spôsobom porušil prísľub verejnosti, že bude obhajovať všetky deti. Mikloško podľa organizácií poškodil dôveryhodnosť Úradu komisára pre deti ako apolitickej inštitúcie.



Signatárov výzvy znepokojilo aj to, že sa komisár neohradil voči vyjadreniu predsedu hnutia a europoslanca Milana Uhríka, že cieľom politickej strany je chrániť deti "aj pred zhubným vplyvom progresívnej agendy". Stal sa podľa nich súčasťou zastrašujúcej a manipulatívnej politickej agendy Republiky.



Výzvu podpísali napríklad mimovládne organizácie Koalícia pre deti Slovensko, Liga za duševné zdravie, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Zastavme korupciu, IPčko, Centrum sociálnych služieb Krupina, My Mamy, Žena v tiesni či Linka detskej istoty.