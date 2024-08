Mikloško: V zahraničí sú deti vynímané aj pre iné dôvody ako v SR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Aktuálna situácia ukazuje, že za väčšinou prípadov vynímaní detí v zahraničí stoja dôvody, pre ktoré by na Slovensku odobraté neboli. Nevyhnutné je preto informovať rodičov o tom, že takéto prípady sa dejú, že v zahraničí spadajú pod inú legislatívu a že existujú organizácie, ktoré sa priamo touto problematikou zaoberajú. Najvhodnejším preventívnym opatrením je informovanie rodičov o rizikách a rozdieloch v zahraničných právnych systémoch. Poukázal na to komisár pre deti Jozef Mikloško.



Zdôraznil, že prioritou Úradu komisára pre deti je chrániť slovenské deti, nech sa nachádzajú kdekoľvek. Základný problém vidí v tom, že rodičia si často neuvedomujú, že v zahraničí platia iné pravidlá a zákony.



V súvislosti s touto problematikou je podľa neho potrebné edukovať najmä rodičov s deťmi, ktorí sa zdržiavajú určitý čas v zahraničí. Tiež rodiny, ktoré sa odsťahovali alebo plánujú odsťahovať do zahraničia a jednotlivcov, ktorí už uzavreli alebo sa chystajú uzavrieť manželstvo a vytvoriť rodinu s príslušníkom iného štátu.



Mikloško pripomenul, že túto problematiku priamo rieši Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré je v nej kompetentné konať. "Úrad komisára pre deti bude aj naďalej sledovať túto tému, spolupracovať s príslušnými inštitúciami a odborníkmi a vyzývať k širšej edukácii a informovaniu rodičov," prisľúbil.