Mikuláš prináša sladkosti, narodili sa Jiří Kodet a Vladimír Renčín

Bratislava 6. decembra (TASR) – Proletáři všech zemí, vyližte si... Filmová hláška z komédie Pelíšky sa nerozlučne spája s filmovým a divadelným hercom JIŘÍM KODETOM. Narodil sa pred 84 rokmi. Zaskvel sa vo filmoch Zločin v dívčí škole, Hotel pro cizince, Panelstory, Signum laudis, Rozpuštěný vypuštěný a mnohých ďalších. Jeho krédom bolo, že text sa učia len netalentovaní a zbabelci.







Svoje 82. narodeniny by dnes oslávil architekt a pedagóg ŠTEFAN ŠLACHTA, istý čas bol hlavným architektom mesta Bratislava.







Rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia vydala v roku 1774 Všeobecný školský poriadok, na základe ktorého sa školy stali štátnymi a v Rakúsku sa zaviedla povinná školská dochádzka pre deti od šesť do 12 rokov. Tradícia sa zachovala dodnes.







Svoje 66. narodeniny oslavuje básnik, spisovateľ, vydavateľ a autor kníh pre deti DANIEL HEVIER, autor zbierok Motýlí kolotoč, Muž hľadá more, či Nočný predaj nádeje. Medzi jeho najznámejšie detské knihy patria napríklad Nevyplazuj jazyk na leva, Krajina Zázračno. Venuje sa textárskej tvorbe, založil tiež vydavateľstvo BUVIK.







Pred dvoma rokmi si výbuch v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici číslo 7 v Prešove vyžiadal osem obetí a desiatky zranených. Bytovku museli neskôr na odporúčanie statikov zbúrať.







Svojským filozofickým humorom sa vyznačovali karikatúry VLADIMÍRA RENČÍNA. Uvereňoval ich v množstve českých časopisov a novín. Dnes by sa dožil 80. narodenín, jeho humor je však nesmrteľný. Na jednej z jeho kresieb muž na pošte hovorí: "Čo je na tom telegrame nepochopiteľné? Odosielateľom som ja, adresátom ľudstvo. Text – ľudia, nebláznite. Stop."







Svoje 67. narodeniny oslavuje český novinár, scenárista a politik RADEK JOHN, bývalý poslanec českého parlamentu, minister vnútra a líder hnutia Veci verejné.







Meniny má Mikuláš. Toto meno niesol jeden z najpopulárnejších svätých. Legendou sa stala jeho zbožnosť, štedrosť a dobrota, preto sa aj dnes nesie sviatok sv. Mikuláša v znamení obdarúvania predovšetkým detí. Vraví sa tiež, že na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa... Tak čo, už ste si do okna dali vyčistené čižmičky?