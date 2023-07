Mikulášek: Požiare v Grécku sa podarilo skrotiť i vďaka našim hasičom

Na snímke zľava štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ľubomír Šablica, prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek počas tlačového brífingu po návrate príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR z Grécka na Slovensko v príletovej hale na letisku M. R. Štefánika 28. júla 2023 v Bratislave. Grécko ale aj ďalšie členské krajiny EÚ sužujú počas rekordných horúčav lesné požiare. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 28. júla (TASR) - Požiare v Grécku sa podarilo dostať pod kontrolu aj vďaka slovenským hasičom. Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavol Mikulášek to uviedol po piatkovom návrate tridsiatky hasičov späť na Slovensko.Prvú skupinu hasičov vystriedali v piatok v Grécku čerstvé sily. Pomáhajú s hasením lesných požiarov na ostrove Rodos.podotkol prezident HaZZ.Šíreniu požiarov podľa jeho slov napomáhali extrémne vysoké teploty či neustále sa meniaci nárazový vietor.podotkol veliteľ zásahového modulu Ján Marušin.Štátny tajomník rezortu vnútra Ľubomír Šablica vyzdvihol, že sa prvá skupina hasičov vrátila na Slovensko bez vážnejších zranení.zdôraznil.Druhá skupina slovenských hasičov, ktorá v piatok odcestovala do Grécka, by mala na mieste zotrvať približne 14 dní.