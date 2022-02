Mikulec a Remišová mali pozitívny test na COVID-19, pracujú z domu

Bratislava 2. februára (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) mali pozitívny test na ochorenie COVID-19. TASR to potvrdili tlačové oddelenia rezortov. Obaja ministri sú bez príznakov a pracujú z domu.



"Minister vnútra sa bude riadiť aktuálne platnou vyhláškou Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorá stanovuje päťdňovú karanténu. Vzhľadom na jeho dobrý zdravotný stav vykonáva agendu, ktorá to umožňuje, z domu, vrátane dnešného rokovania vlády, na ktorom je prítomný online," uviedla riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra SR Barbara Túrosová.



Mikulec bol pozitívne testovaný PCR testom v utorok podvečer (1. 2.). Test absolvoval bez akýchkoľvek príznakov alebo zdravotných komplikácií vzhľadom na plánovanú služobnú cestu do Francúzska. V rovnaký deň podstúpil aj antigénne testovanie pred návštevou základnej školy, ktorý vyšiel negatívny.



Ministerka investícií pracuje z domu, nemá žiadne symptómy. "Vzhľadom na to, že na ministerstve stúpa počet prípadov koronavírusu, objednala sa v pondelok (31. 1.) preventívne na PCR test, napriek tomu, že nemala žiadne príznaky. Výsledok jej prišiel počas zasadnutia koaličnej rady, okamžite informovala zúčastnených a odišla domov," uviedol vedúci tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Andrej Ďuríček. Dodal, že vicepremiérka si vzhľadom na množstvo stretnutí v rámci pracovných povinností každý deň robí antigénový test.