Mikulec: Aj kontrola opatrení je napĺňaním hesla Pomáhať a chrániť

Bratislava 7. januára (TASR) - Zložky ministerstva vnútra aj v roku 2021 výrazne zamestnávali úlohy spojené s pandémiou, skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v koncoročnom rozhovore pre TASR. Medzi minuloročné úspechy rezortu zaradil odstraňovanie enviro záťaže v lokalite Chemko Strážske, profesionálne zabezpečenie opatrení počas návštevy pápeža na Slovensku i vyslanie hasičov do Grécka.



Minister obzvlášť vyzdvihol nasadenie policajtov v pandémii. "Sme, žiaľ, svedkami toho, že nielen zdravotníci, ale aj policajti sa neprávom stávajú terčom hejtu a slovných útokov časti obyvateľstva, ktorí možno frustráciu z pandémie prejavujú takýmto nevhodným spôsobom. Aj keď sa to možno niekomu nepáči, kontrola dodržiavania opatrení je tiež napĺňaním hesla Pomáhať a chrániť, v tomto prípade zdravia nás všetkých," uviedol.



Jedným z úspechov rezortu je podľa ministra realizácia sanačných prác v areáli bývalého závodu Chemko Strážske. Pripomenul, že z objektu Ošípareň vyniesli hasiči 150 ton PCB látok a ďalšieho nebezpečného odpadu. "Ministerstvo vnútra v spolupráci s Geologickým ústavom Dionýza Štúra a Slovenskou technickou univerzitou momentálne pracujú na vyhodnocovaní prvej etapy a príprave ďalšej časti prieskumov v lokalite Prameň a jej okolí. Naším cieľom je zistiť prítomnosť nebezpečných látok s obsahom PCB zakopaných v tejto lokalite," avizoval minister. Začiatok prác očakáva v priebehu niekoľkých týždňov, závisieť bude od prírodných a poveternostných podmienok.



Minister ocenil tiež zabezpečenie návštevy pápeža na Slovensku. Do opatrení boli zapojení policajti, hasiči, Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR i zamestnanci ministerstva. Prípravu zvládli za tri mesiace. "Vysokú profesionalitu a obetavosť ocenil po skončení návštevy Vatikán pápežskými medailami. Som hrdý na to, že medzi štyrmi desiatkami ocenených, bolo aj množstvo zamestnancov ministerstva vnútra," uviedol Mikulec.



Ničivé lesné požiare v Grécku pomáhalo vlani zdolať aj 75 hasičov zo Slovenska. "Bola to doposiaľ najväčšia pomoc, akú Hasičský a záchranný zbor poskytol v zahraničí. Modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí s využitím vozidiel jednoznačne prezentoval svoju schopnosť plnohodnotného nasadenia na medzinárodnej úrovni," skonštatoval minister. Dodal, že koncom októbra pomáhali slovenskí hasiči aj v Rakúsku.



Minister vyzdvihol i zahraničné aktivity rezortu. Poukázal napríklad na darovanie bezpečnostnej bariéry Litve, ktorá čelí náporu nelegálnej migrácie.



V súvislosti s protikorupčným nastavením vlády Mikulec za rezort vnútra uviedol, že urobili "všetko preto, aby policajti mohli pracovať zákonne, podľa najlepšieho svedomia a vedomia tak, aby bolo zabezpečené vyšetrovanie závažných zločinov bez akýchkoľvek politických, či iných tlakov."