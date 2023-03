Mikulec: Bezvízový styk pre Kosovčanov nesúvisí s uznaním nezávislosti

Brusel 9. marca (TASR) - To, že Rada EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti vo štvrtok v Bruseli odobrila bezvízové cestovanie pre držiteľov pasov vydaných Kosovom, nie je v protiklade s tým, že päť členských krajín Únie nezávislosť Kosova neuznáva. Po skončení ministerských debát to pre TASR uviedol dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec.



Nové pravidlá, na ktorých sa členské štáty už dohodli s Európskym parlamentom, na odporúčanie Európskej komisie umožnia držiteľom kosovského pasu cestovať do členských krajín EÚ bez víz na dobu pobytu 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období.



Táto výnimka z vízovej povinnosti sa bude uplatňovať odo dňa uvedenia do prevádzky Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) alebo od 1. januára 2024 - podľa toho, čo nastane skôr.



"Bude to liberalizácia víz pre Kosovo, taká istá ako pre ostatné krajiny západného Balkánu, s tým, že bude možné udeliť občanom Kosova víza na 90 dní. Samozrejme sa uvidí, akým spôsobom to bude realizované v praxi. Aj na základe toho, že aj Kosovo prisľúbilo EÚ pomoc v boji proti prevádzačom, proti migrácii na západobalkánskej trase," vysvetlil Mikulec.



Spresnil, že ide o úsilie Európskej komisie o jednotnosť EÚ v presadzovaní jednotlivých opatrení tak, aby bola úspešná aj v návratovej politike.



"To dlhodobo presadzuje aj Slovensko, že bez funkčných návratov a readmisií nebude fungovať európska migračná politika," upozornil minister.



Mikulec v závere rozhovoru zdôraznil, že odsúhlasenie bezvízového režimu pre občanov Kosova po dobu 90 dní nemá nič spoločné s tým, že päť členských krajín EÚ vrátane Slovenska jeho nezávislosť neuznáva.



"To je vec skôr pre ministerstvo zahraničných vecí, ale nemá to nič spoločné s tým, že my sme neuznali legitimitu Kosova. Liberalizáciu víz sme podporili," opísal Mikulec pozíciu Slovenska.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)