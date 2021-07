Mikulec bude opäť čeliť odvolávaniu, schôdza má byť na budúci týždeň

Bratislava 23. júla (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) bude čeliť odvolávaniu z funkcie v Národnej rade (NR) SR. Opozičný Smer-SD v piatok dopoludnia podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Podľa rokovacieho poriadku musí predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.



Kollár zatiaľ schôdzu nezvolal, hoci sa pôvodne hovorilo, že by sa mohla konať už počas nadchádzajúceho víkendu, teda hneď po skončení aktuálnej mimoriadnej schôdze. V piatok popoludní však Kollár avizoval, že schôdza na vyslovenie nedôvery Mikulcovi by sa mohla konať v stredu (28. 7.) alebo vo štvrtok (29. 7.).



Opozičný Smer-SD pri odvolávaní Mikulca okrem iného kritizuje aktuálne rozhodnutie pozastaviť činnosť vyšetrovateľke Diane Santusovej, vedúcej tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vyšetruje podozrenia zo zneužívania právomocí príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).



Mikulcovi naďalej opozícia vyčíta aj situáciu v bezpečnostných zložkách a podozrenia z manipulovania vyšetrovaní. Peter Pellegrini (nezaradený) v piatok dodal, že Mikulec je zodpovedný za situáciu v polícii. Tá podľa jeho slov už nie je schopná zvládnuť ani malý protest nespokojných občanov pred NR SR.



Mikulec sa opozičného pokusu o jeho odvolanie z funkcie neobáva. Hovorí o legitímnom práve opozície. Hnutie OĽANO na návrh Smeru-SD reagovalo tým, že predseda strany Robert Fico je "zjavne dezorientovaný v čase", pretože ak niekedy bolo treba odvolávať nejakého ministra vnútra pre vážne podozrenia z páchania zločinných skutkov, išlo o Roberta Kaliňáka (Smer-SD).