Mikulec: Budeme žiadať EK o financie a usmernenie v readmisnej dohode

Praha 24. novembra (TASR) - Od Európskej komisie (EK) budeme požadovať jasné usmernenie v uplatňovaní readmisnej dohody a v tom, ako postupovať v návratovej politike voči tretím krajinám. Chceme EK zároveň požiadať, aby naše opatrenia voči nelegálnej migrácii boli financované z európskych peňazí. Povedal to slovenský minister vnútra Roman Mikulec po štvrtkovom rokovaní s rezortnými partnermi z Česka, Maďarska a Rakúska v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Navrhol som kolegom, že budeme EK žiadať o jasné usmernenie v uplatňovaní readmisnej dohody," uviedol Mikulec. Komisia musí poskytnúť "presné noty", ako v návratovej politike postupovať.



Téma migrácie presahuje EÚ a podľa Mikulca nemá zmysel, ak budú jednotlivé krajiny voči tomu bojovať samostatne. "Dohodli sme si spoločný postup a spoločnú rétoriku," dodal.



"Za Slovenskú republiku som vyjadril podporu českému predsedníctvu v jeho snahách. Ich komunikácia postupne prináša svoj úspech," povedal Mikulec. Slovenský minister tiež podporil snahy Česka vo vzťahu k rozširovaniu Schengenu.



Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana situácia v súčasnej dobe v číslach príliš pozitívna nie je. Preto chce migráciu riešiť na európskej úrovni ako problém, ktorý sa týka všetkých krajín EÚ. "Chcem riešiť všetky migračné trasy vrátane západobalkánskej. Tá je podľa neho zodpovedná za viac než polovicu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do EÚ.



Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner zdôraznil, že je dôležité, aby spolu s Českom, Slovenskom a Maďarskom vyvinuli tlak na EK. Potrebná je podľa neho koordinácia v boji proti nelegálnej migrácii a prevádzačskej mafii.



Piatkové stretnutie ministrov vnútra EÚ bude výzvou pre EK, ako túto situáciu riešiť. "Bude to tvrdá a náročná diskusia," povedal Karner. Potrebujeme právne a technické opatrenia, aby sme ochránili hranice EÚ, dodal.

Maďarský minister vnútra Sándor Pintér uviedol, že Maďarsko urobí všetko pre to, aby sa cez jeho územie nedostávali do EÚ nelegálni migranti. "Našou povinnosťou je hranice uzavrieť, zdôrazňujem len pre nelegálnych migrantov," povedal Pintér s tým, že prioritou je zaistiť bezpečnosť občanov.



Na hľadaní spoločných riešení v súvislosti s nelegálnou migráciou sa ministri vnútra dohodli 3. októbra na spoločnom rokovaní v Bratislave. Vtedy sa zhodli na potrebe lepšej ochrany vonkajšej hranice Schengenu, aktívnejšieho zapojenia agentúry Frontex či zosúladenia riešenia prevádzačstva.



Nelegálna migrácia bude tiež témou mimoriadneho summitu európskych ministrov vnútra, ktorý sa uskutoční v piatok. Zvolalo ho Česko ako predsednícka krajina Rady EÚ.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)