Mikulec: Cena plánovaného nákupu vrtuľníkov sa javí neprimerane vysoká

Bratislava 7. júla (TASR) - Je potrebné, aby hasiči, policajti aj horskí záchranári mali kvalitnú techniku, avšak cena plánovaného nákupu vrtuľníkov sa v čase rozpočtovej konsolidácie javí ako neprimerane vysoká. Uviedol to exminister vnútra a opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) v reakcii na zámer rezortu vnútra obstarať tri vrtuľníky spolu so súvisiacimi tovarmi a službami za 128 miliónov eur bez DPH.



Poukazuje pritom na dvojaký meter. „Nás kritizovali za to, že sme po vypuknutí vojny na Ukrajine zabezpečili vrtuľník za 13 miliónov eur. Úrad pre verejné obstarávanie pritom potvrdil, že nákup bol v poriadku. Teraz ide minister obstarať tri vrtuľníky, pričom každý vychádza na 43 miliónov,“ podotýka Mikulec.



Ministerstvo vnútra (MV) SR oznámilo v pondelok vo vestníku verejného obstarávania zámer nakúpiť tri vrtuľníky za 127.892.270 eur. Predmetom zákazky má byť uzatvorenie rámcovej dohody na dodávku troch vrtuľníkov podľa technickej špecifikácie spolu so súvisiacimi tovarmi a službami.



Plánované spustenie verejného obstarávania na tri ťažké vrtuľníky pre zásahové, záchranné a hasičské operácie avizoval rezort vnútra koncom júna. Súčasný stav letky ministerstva je podľa neho nevyhovujúci, obstaranie viacerých vrtuľníkov je nevyhnutné na zabezpečenie neustálej pripravenosti kapacít pre program rescEU, ale aj na udržanie pripravenosti v prípade výpadku niektorého zo strojov. V opačnom prípade hrozí obmedzenie akcieschopnosti zásahových zložiek pri hasení požiarov, pátracích a záchranných operáciách. Ministerstvo vtedy zároveň predpokladalo, že na základe požiadaviek bude jednotková cena vrtuľníka približne 28,4 milióna eur.