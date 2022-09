Mikulec: Demokracia je živý organizmus, o ktorý sa treba denne starať

Bratislava 15. septembra (TASR) - Demokracia nie je písmo raz a navždy vytesané do kameňa, je to živý organizmus, o ktorý je potrebné sa každodenne starať, ochraňovať a podporovať ho. Pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa demokracie to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) na sociálnej sieti. Šéf Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer zas tvrdí, že slovenská diplomacia bráni princípy demokracie.



"Demokracia je stáročia budovaná a zdokonaľovaná forma politického systému - stojaceho na jasných hodnotách, premietajúcich sa do jasných pravidiel fungovania, ktoré sa uplatňujú a rešpektujú," povedal šéf rezortu vnútra. Poukázal na to, že žijeme v politicky aj ekonomicky náročných časoch, ktoré testujú naše demokratické presvedčenie, jeho odolnosť a životaschopnosť.



"Nenechajme sa nepriateľmi demokracie zastrašiť alebo zmiasť. S totalitnými a nedemokratickými režimami a praktikami máme svoju skúsenosť a už sme ich v minulosti v rámci civilizovaného sveta odmietli," uviedol. Ako dodal, užívajme a chráňme každodenne našu slobodu, ľudské, politické, občianske alebo ekonomické práva a bezpečnosť. "Náš rezort vnútra ako jedna z kľúčových štátnych inštitúcií bude v tomto úsilí naďalej aktívne a plne nápomocné," uzavrel Mikulec.



Zmyslom demokracie sú podľa Káčera ľudská dôstojnosť, sloboda a spravodlivosť. "Je smutné, že tieto princípy sú porušované ešte aj v 21. storočí, dokonca v našom bezprostrednom susedstve. O to dôležitejšie je, že slovenská diplomacia ich v medzinárodnom prostredí aktívne obhajuje a bráni," vyhlásil. Zároveň dodal, že "podpora Ukrajiny v jej zápase o existenciu, v jej zápase o sebaurčenie, je dôkazom toho, že Slovensko stojí za princípmi a hodnotami demokracie".



Organizácia Spojených národov vyhlásila 15. september za Medzinárodný deň demokracie v roku 2007. Práve v polovici septembra v roku 1991 bola prijatá Všeobecná deklarácia o demokracii, ktorá zakotvuje jej základné princípy a prvky.