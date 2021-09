VIDEO: Dočasným policajným prezidentom bude Štefan Hamran

Bratislava 9. septembra (TASR) - Dočasným policajným prezidentom bude Štefan Hamran. Do funkcie nastúpi 16. septembra. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



„Pre mňa je dôležité, aby bola jeho nástupom zachovaná kontinuita,“ uviedol minister. Poukázal na pripravovanú reformu polície, tiež úlohy v súvislosti s materiálno-technickým zabezpečením Policajného zboru. Priblížil, že pri výbere sa rozhodoval z piatich mien.



Hamran poďakoval ministrovi za prejavenú dôveru. „Budem sa snažiť do bodky naplniť všetky jeho očakávania vo vzťahu k tejto funkcii,“ zdôraznil. Hamran šéfuje aj útvaru osobitného určenia. V minulosti sa uchádzal o funkciu šéfa polície.







Riadne výberové konanie na nového policajného prezidenta má byť vyhlásené do 30 dní od zániku funkcie. Mikulec zdôraznil, že sa budú snažiť nové pravidlá voľby policajného prezidenta čo najskôr dostať do legislatívneho procesu. „Tak, aby sme podľa toho mohli fungovať,“ dodal.



Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po tom, ako sa funkcie vzdal k 15. septembru Peter Kovařík. Od septembra 2020 viedol zbor na základe dočasného poverenia, koncom januára ho vymenovali do funkcie po absolvovaní výberového konania.



Obvinenie Kovaříka za zmarenie zásahu proti obvineným Matejovi Z. a Petrovi P. nechcel Hamran komentovať. „Neviem presne, aké informácie boli v ten deň poskytnuté pánovi Kovaříkovi, keď sa pod tlakom v priebehu niekoľkých minút musel rozhodnúť. Je to veľmi náročné,“ povedal s tým, že vo všeobecnosti platí úzus nechať zásah dokončiť.



Policajného prezidenta podľa platného zákona vymenúva minister vnútra na základe výberového konania pred odbornou komisiou a po verejnom vypočutí vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné obdobie trvá štyri roky.



Súčasný spôsob voľby policajného prezidenta, ktorý presadila bývalá ministerka vnútra za Smer-SD Denisa Saková, kritizujú viacerí koaliční poslanci. Zámer zmeniť výber šéfa polície obsahuje aj programové vyhlásenie vlády. Posilniť by sa mal vplyv ministra vnútra.