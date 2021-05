Mikulec: EÚ nie je len o voľnom cestovaní, ale o podpore a solidarite

Bratislava 1. mája (TASR) – Európska únia (EÚ) nie je len o voľnom cestovaní a spoločnej mene, ale predovšetkým o podpore a solidarite. Pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ to vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že Slovensku sa v roku 2004 otvorili dvere do spoločenstva, ktoré zdieľa rovnaké hodnoty, akými sú sloboda a demokracia.



Minister poukázal, že štrukturálne financovanie z EÚ predstavuje 60 percent všetkých verejných investícií na Slovensku. "Modernizuje sa infraštruktúra, naši občania sa môžu zamestnať na pracovnom trhu s 500 miliónmi ľudí. Sme súčasťou jednotného trhu, ktorý nám umožňuje bezproblémový export našich výrobkov," vymenoval Mikulec.



Pripomenul, že rezort vnútra na projekty v roku 2020 čerpal granty z programov zahraničnej pomoci v sume viac ako 30 miliónov eur. Okrem iného aj na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19. "Pre mňa ako ministra vnútra je však mimoriadne zásadný fakt, že od vzniku EÚ vládne na starom kontinente najdlhšie obdobie mieru. A to si treba vážiť," poznamenal.