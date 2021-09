Mikulec: Fico môže podávať návrhy na moje odvolanie aj každý deň

Bratislava 3. septembra (TASR) - Opozičný poslanec Robert Fico (Smer-SD) môže podávať návrhy na moje odvolanie pokojne aj každý deň, tvrdí minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Fico sa podľa neho prostredníctvom kampane proti jeho osobe snaží zviditeľniť. Koaličné strany SaS a Za ľudí hovoria v súvislosti s avizovaným návrhom na vyslovenie nedôvery o "fraške" a "divadelnom predstavení". Poukazujú na to, že daný bod je na programe riadnej septembrovej schôdze. Uviedli to pre TASR v reakcii na Smer-SD.vyhlásil Mikulec. Stanovisko TASR poskytla riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra SR Barbara Túrosová.Strana SaS na margo odvolávania vyhlásila, že saskonštatoval hovorca strany Ondrej Šprlák.Podľa strany Za ľudí stihli predstavitelia strany Smer za posledný mesiac ešte viac rozdeliť a polarizovať spoločnosť.uviedlo tlačové oddelenie strany. Dodali, že nemajú čas zaoberať sa ich, keďže musia riešiť problémy a chyby, ktorých sa za roky vlády dopustili.Hnutie OĽANO reagovalo, že Smer-SD si našiel záľubu v rôznych "ukričaných" aktivitách.uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.Opozičný Smer-SD v piatok podáva opätovný návrh na iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce odvolávať ministra vnútra Mikulca. Informoval o tom na tlačovej konferencii šéf strany Robert Fico. Kritizuje koalíciu za obštrukcie, keď opätovne neumožnila odvolávanie Mikulca v parlamente. Podľa rokovacieho poriadku musí predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolať schôdzu do siedmich dní.