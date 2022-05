Mikulec: Gabčík sa zaslúžil o prihlásenie Slovákov k západnému svetu

Bratislava 27. mája (TASR) - Generálmajor Jozef Gabčík je jeden z najvýznamnejších hrdinov našej novodobej histórie. So svojím kumštom, zdatnosťou a odvahou sa zaslúžil o to, že sme sa ako Slováci jasne prihlásili k západnému a civilizovanému svetu. Pri príležitosti 80. výročia atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha to vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



"V tento deň v roku 1942, v polčase najstrašnejšej zo strašných vojen, riskoval svoj život a nakoniec ho aj položil na oltár vlasti," uviedol Mikulec na sociálnej sieti.



Gabčík nám podľa ministra vnútra priniesol nádej a inšpiráciu. "Nenechajme sa zneistiť rečami alebo textami, ktoré by mohli pamiatku a odkaz Jozefa Gabčíka a jeho kolegov relativizovať alebo dokonca znevažovať," skonštatoval.



Atentát na Heydricha spáchali 27. mája 1942 v Prahe Slovák Jozef Gabčík s Čechom Janom Kubišom. Odstránenie vysokopostaveného nacistického pohlavára počas okupačného režimu v Čechách a na Morave pokladajú historici za najväčší protinacistický odbojový čin v Európe. Na príprave operácie Anthropoid sa okrem Gabčíka a Kubiša podieľali i ďalší parašutisti.



Po atentáte nasledovala v Protektoráte Čechy a Morava heydrichiáda - teror a masové popravy, ktoré vyvrcholili v júni 1942 vyhladením českých obcí Lidice a Ležáky nemeckou armádou.