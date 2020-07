Mikulec: Kamerové záznamy by prispeli k ochrane policajtov i občanov

Bratislava 5. júla (TASR) – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa plánuje zaoberať využívaním kamerových záznamov pri zásahoch polície. Prispeli by podľa neho k ochrane samotných policajtov, ale aj občanov. To, či budú policajti využívať odevné kamery, ako zamýšľali jeho predchodcovia, je otvorená otázka, uviedol v rozhovore pre TASR.



„Aj v uplynulom období sme riešili niekoľko podnetov, že policajti zakročili nevhodným spôsobom, napokon sa však preukázalo, že to tak celkom nebolo,“ povedal s tým, že dôvody sú na jednej i druhej strane.



Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková pripomenula, že téma je otvorená už dlho. Využívanie kamerových záznamov pri policajných akciách považuje za žiaduci prvok. "Verím tomu, že by sme mohli predísť rôznym interpretáciám zásahov, ktoré sa v predchádzajúcom období realizovali a z nášho pohľadu boli hodnotené ako neoprávnené," skonštatovala pre TASR. Na túto tému by mala hovoriť s ministrom Mikulcom v najbližších dňoch.



Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová odporučila ministrovi zabezpečiť kamerové záznamy z každej plánovanej policajnej akcie, pri ktorej sa predpokladá použitie donucovacích prostriedkov. Návrh zaradila do prehľadu opatrení smerujúcich k odstraňovaniu porušovania ľudských práv. Mikulcovi ich poslala listom krátko po nástupe do funkcie.



Na zavedenie kamier počas akcií polície vyzývala ministerstvo vnútra ešte bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Dôvodom boli viaceré policajné pátracie akcie v rómskych osadách, napríklad v roku 2013 v osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou či v roku 2015 v obci Vrbnica v Michalovskom okrese.



MV SR vyhlásilo verejné obstarávanie na kamerové systémy pre policajtov v roku 2018 pod vedením Denisy Sakovej. Úrad pre verejné obstarávanie však zistil porušenia zákona, ktoré viedli k definitívnemu zrušeniu tendra v marci tohto roka.