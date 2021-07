Mikulec žiada o zhovievavosť k situácii na hraničných priechodoch

Na snímke polícia kontroluje prichádzajúce autá na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Milhosť -Tornyosnémeti 6. júla 2021. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 7. júla (TASR) - Situáciu na hraniciach, ako aj sily a prostriedky bezpečnostných zložiek ešte Ministerstvo vnútra (MV) SR analyzuje a prehodnocuje. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády uviedol, že o pomoc chce požiadať ešte Finančnú správu (FS) SR a tiež Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Deklaroval, že hneď ako bude k dispozícii dostatok síl, budú sa snažiť otvoriť čo najviac hraničných priechodov. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to vidí podobne. Rovnako deklaroval, že ambíciou vlády nie je pozatvárať hraničné priechody a chcú posilniť kapacity tak, aby sa mohli otvoriť viaceré priechody a aby sa spriechodnili hranice aj v čase dopravnej špičky.Mikulec skonštatoval, že kapacity aj skúsenosti z prvej vlny pandémie ukázali, že nedokážu zabezpečiť kontrolu všetkých hraničných priechodov. Preto niektoré uzavreli. Tvrdí, že sa to snažili urobiť tak, aby mohli ľudia využiť blízke priechody, no situáciu budú ďalej analyzovať. Poukázal na to, že stále platí schválený cestovateľský semafor.uviedol. Deklaroval, že hneď ako budú k dispozícii pomocné sily a prostriedky, cieľom bude otvoriť čo najviac priechodov.poznamenal s tým, že sa snažia zabrániť tomu, aby delta variant nového koronavírusu prišiel na Slovensko. Poukázal na zhoršujúcu sa situáciu v okolitých krajinách.V súvislosti s protestmi na hraniciach a tým, že poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Krupa (ĽSNS) napadol policajta, poznamenal, že polícia vyriešila situáciu tak, ako jej ukladajú predpisy a zákony.podotkol. Odmieta, aby si niekto vybíjal frustráciu na policajtoch, ktorí si robia svoju prácu. Považuje to za nevhodné. Podľa vlastných slov nemá informácie, že by sa ľudia sťažovali na arogantný prístup polície, skôr naopak.podčiarkol.Premiér Heger uviedol, že aktuálne funguje prechodný režim pre pendlerov a netreba sa znepokojovať. Dodal, že minister zdravotníctva ešte bude informovať o konkrétnych opatreniach aj pre nich.dodal s tým, že treba posilniť čo najviac hraničných priechodov. Potvrdil, že zapojiť by sa mohli aj ďalšie zložky. Vláda podľa jeho slov neustále sleduje situáciu v zahraničí aj doma a chce sa pripraviť na situáciu tak, aby sa v septembri mohli napríklad otvárať školy.zdôraznil.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) rovnako ľudsky chápe postoj ľudí, ktorým opatrenia na hraniciach vytvorili diskomfort v každodennom živote, na druhej strane vyzval na pochopenie motívu prijatých opatrení - ochrániť zdravie občanov a nezhoršiť pandemickú situáciu.povedal.