Mikulec kritizuje vyhrážky poslancom a uisťuje o konaní polície

Bratislava 16. februára (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) zdôraznil, že polícia prijala všetky náležité bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vyhrážkami poslancom Národnej rady (NR) SR, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA. Na sociálnej sieti apeluje na verejnosť a vyzýva ku slušnosti a vzájomnému pochopeniu. Minister ubezpečil ľudí, že ak sú obeťami nenávistných prejavov či vyhrážok, nemusia váhať s obrátením sa na políciu. Tá podľa jeho slov využije všetky zákonné prostriedky na elimináciu takýchto prejavov.



"Napriek tomu, že poslanci NR SR sú verejne činné osoby, ktoré musia zniesť drobnohľad médií aj občanov, musia byť zvyknutí na 'hrubšie' zaobchádzanie, to, aká dekadencia v nej začala vládnuť pod patronátom ľudí šíriacich nenávisť a strach, nemá obdobu," uviedol Mikulec. Podčiarkol, že pluralita názorov je pre fungovanie demokracie esenciálna a že nie vždy všetci súhlasia s niektorým zákonom.



Zverejňovanie adries poslancov hlasujúcich za dohodu, ich označovanie za vlastizradcov a výzvy k verejnému pranierovaniu označil za úbohosť. "Predstavte si, že by takto útočili na vás a vašu rodinu. Prosím všetkých občanov SR, aby sa správali slušne, aby mali voči sebe pochopenie a neútočili na seba iba pre rozdielny názor," apeloval.



Minister zároveň podotkol, že sily a prostriedky vynakladané na zaistenie bezpečnosti poslancov kvôli vyhrážkam a obavám z útokov, by sa mohli využiť na objasňovanie inej trestnej činnosti.



Poukázal aj na aktuálne dianie v parlamente, kde nezaradený poslanec Milan Mazurek avizoval zverejnenie adries poslancov, ktorí budú hlasovať za novelu zákona o azyle. "Ak má byť toto budúcnosť nielen politickej, ale občianskej kultúry, tak Slovensko čakajú krušné časy. Nenávisť totiž plodí nenávisť," uzavrel.



Vyhrážky voči poslancom sa objavili minulý týždeň po hlasovaní o dohode s USA. Na internete sa šírili zoznamy poslancov s miestami ich bydliska, zverejňovali ich aj viacerí opoziční politici. Pri domoch niektorých zákonodarcov sa objavili nápisy "Tu býva vlastizradca". Krajské riaditeľstvá Policajného zboru prijali bezpečnostné opatrenia. Situáciou sa mal zaoberať i premiér Eduard Heger (OĽANO). Poslanci za SaS s členmi klubu OĽANO podali trestné oznámenie. Na podporu poslancov, ktorí za dohodu hlasovali, vznikol aj otvorený list, ktorý podpísalo zatiaľ vyše 12.000 ľudí.