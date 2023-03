Mikulec: Kurilovská by mala vyvodiť zodpovednosť za postrelenie žiačky

Bratislava 14. marca (TASR) - Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská, ako aj šéf Katedry telesnej výchovy a športu Rastislav Kurilovský by vzhľadom na postrelenie študentky mali vyvodiť zodpovednosť, myslí si dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Kurilovská zatiaľ odstúpiť neplánuje. Prípadnú zodpovednosť chce vyvodzovať na základe zistení policajnej inšpekcie. Uviedli to po utorkovom mimoriadnom Výbore Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.



"Boli porušené viaceré postupy. Dotyčný nemal byť na polygóne, nie je to priestor na to, aby tam bol vykonávaný strelecký výcvik, nemala tam čo robiť ostrá munícia," načrtol Mikulec k postreleniu študentky. Ďalšie detaily nechcel uviesť, keďže prebieha vyšetrovanie. Konkrétne kroky k odvolaniu rektorky neavizoval, poukazuje na kompetencie akademického senátu.



Kurilovská by mala vo funkcii skončiť aj podľa predsedu výboru Juraja Krúpu a poslankyne Anny Zemanovej (obaja SaS). Krúpa apeluje na Mikulca, aby podnikol kroky. V prípade vidí veľa otáznikov. Poukazuje napríklad na to, prečo mal inštruktor, ktorý študentku postrelil, kľúče od polygónu, ako aj na prístup vyšetrovateľa k poškodenej. Podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená) chce počkať na výsledky vyšetrovania. Odmieta unáhlené závery.



Odstúpenie by Kurilovská považovala za zbabelé. Tvrdí, že došlo k zlyhaniu jedinca. Neplánuje vyvodiť zodpovednosť ani voči vedúcemu katedry, pretože od svojho nástupu robí všetky kroky, aby sa "iným spôsobom nastavilo fungovanie katedry".



K medializovaným informáciám o členstve inštruktora v ruskej vojenskej organizácii uviedla Kurilovská na výbore, že ho prijali na akadémiu na miesto civilného zamestnanca na základe výberového konania. Splnil podľa nej všetky požiadavky. V čase prijatia mal už štátne občianstvo aj zbrojný preukaz zo Slovenska. Na učiteľa neevidovala žiadne sťažnosti. Doplnila, že na akadémii neexistujú previerky, keďže pedagógovia neprichádzajú do styku s utajovanými skutočnosťami.



K nešťastiu došlo počas streleckého krúžku, ktorý však od januára nový vedúci katedry na porade zakázal. Zbrane vydali inštruktorovi na základe toho, že bol členom katedry.



Na výbore sa zúčastnil aj právny zástupca poškodenej Marko Polakovič. Tvrdí, že on ani jeho klientka nemá prístup ku spisu. Obáva sa, že inštruktor sa môže vyhnúť zodpovednosti a prípad sa nevyšetrí.



Študentku prvého ročníka policajnej akadémie postrelil 1. marca inštruktor počas výcviku. K udalosti došlo v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku so zraneniami previezli do nemocnice. Policajti začali trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.