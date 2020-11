Mikulec: Ľudia by mali zvážiť účasť na avizovaných zhromaždeniach

Bratislava 16. novembra (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) apeluje na občanov, aby zvážili svoju účasť na avizovaných utorkových (17. 11.) zhromaždeniach. Ak niekto z opozičných politikov dnes vyzýva na zhromažďovanie, pošliapava podľa neho odkaz 17. novembra. Hovorí, že demokracia je aj o pravidlách, ktoré platia pre každého. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Zákaz zhromažďovania ani núdzový stav tu nebol zavedený preto, aby si tu niekto nemohol vyjadriť svoj názor," podotkol minister. Vláda robí podľa neho všetko pre to, aby spomalila šírenie vírusu a chránila zdravie obyvateľov. Slovensko je podľa neho zatiaľ v boji s novým koronavírusom v porovnaní s okolitými krajinami pomerne úspešné. Treba však zamedziť tomu, aby sa zvýšil nápor ľudí v nemocniciach. "Korona si nevyberá, koronu nezaujíma politický názor nikoho," dodal.







Minister uviedol, že majú informácie o organizátoroch protestov, ktorí sa nesnažia vyjadriť svoj názor. "Týmto ľuďom ide o to, aby sa pobili, aby ničili majetok, aby ohrozovali životy druhých ľudí," poznamenal. Polícia podľa neho situáciu monitoruje, bližšie informácie nechcel prezradiť z taktických dôvodov.



Dočasný policajný prezident Peter Kovařík dôrazne vyzval ľudí, aby sa s policajtmi nebili. Pripomenul, že v čase núdzového stavu sú tresty za útok na verejného činiteľa 12 až 25 rokov odňatia slobody. "Nemôžeme dovoliť, aby sa nám to zvrhlo do násilia, aby sa nám to zvrhlo do ulíc," poznamenal.







Na medicínske riziká zhromažďovania v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 upozornil odborník na infektológiu Vladimír Krčméry. Poukázal na zvýšenú mobilitu, vysokú hustotu ľudí na jednom mieste a frekventovanejšie využívanie dopravy. "Nepreťažujme náš zdravotnícky systém," požiadal. Ako podotkol, protestujúci si môžu priniesť infekciu domov, do rôznych kútov Slovenska.