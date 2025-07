Mikulec: M. Šutaj Eštok pri téme taktických opaskov zavádza verejnosť

Bratislava 23. júla (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pri téme nákupu taktických opaskov pre policajtov zavádza verejnosť. V reakcii na jeho vyjadrenia o nižšej nákupnej cene opaskov to uviedol exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Ako dodal, za svojho pôsobenia rezort kupoval opasky pre špeciálne policajné útvary, nie pre radových policajtov.



Mikulec takisto trvá na tom, že nákup 3700 opaskov bol v súlade so všetkými pravidlami, pretože išlo o podlimitnú zákazku. Nevyhol sa verejnému obstarávaniu.



„Minister vnútra Šutaj Eštok sa snaží týmto zavádzaním prekryť stranícku šou v rezorte vnútra za 700.000 eur - Dni Ministerstva vnútra. Mal by vysvetliť, prečo si z rezortu vnútra urobil stranícku PR agentúru financovanú z verejných peňazí. Odpútaním pozornosti od predraženej akcie,“ myslí si Mikulec.



Ministerstvo vnútra v stredu informovalo, že uzavrelo rámcovú zmluvu na 25.000 taktických opaskov. Šutaj Eštok tvrdil, že jednotková cena je približne o 60 percent nižšia oproti nákupu opaskov z čias Mikulca.