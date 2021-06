Roman Mikulec má dôveru poslancov OĽANO

Bratislava 4. júna (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má plnú dôveru poslaneckého klubu hnutia OĽANO. TASR o tom informoval predseda klubu Michal Šipoš. Tvrdí, že minister dôsledne háji verejný záujem a je zárukou nezávislosti polície.



"Avizovaný pokus Roberta Fica o zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze na ministrovo odvolanie vnímame ako stupňujúcu sa hystériu a strach z nástupu spravodlivosti. Fico, Pellegrini a spol. zjavne stále žijú vo svojom pomýlenom svete, v ktorom mohli skorumpovaní politici manipulovať a zneužívať políciu, a dokonca ju aj vydať do rúk organizovaného zločinu," vyhlásil Šipoš.



Šéf klubu OĽANO hovorí, že táto éra je preč a orgány činné v trestnom konaní môžu bez akýchkoľvek politických zásahov odkrývať zločineckú sieť, ktorá podľa neho presahovala na najvyššie úrovne štátu.



Smer-SD chce budúci týždeň podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR na odvolanie ministra vnútra. Strana chce, aby sa mimoriadne rokovanie konalo až počas riadnej schôdze, ktorá je plánovaná podľa harmonogramu od 15. júna. Odvolávať Mikulca chce opozícia v súvislosti so situáciou v silových zložkách. Na odchod z funkcie ho už vyzvali aj nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD. Minister dôvod na odchod nevidí.



Mikulec má dôveru strany Za ľudí, Šeliga hovorí o zastrašovaní polície





Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má dôveru strany Za ľudí. Pre TASR to uviedla predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga dôvod na odvolávanie ministra Mikulca nevidí. Hovorí o snahe opozičného Smeru-SD zastrašiť orgány činné v trestnom konaní. Pre TASR Šeliga dodal, že s Mikulcom je v kontakte a budú spolu ešte hovoriť.



"Máme súdy, ktoré rozhodujú o vine, máme súdy, ktoré rozhodujú o väzbe... Nie Mikulec! Toto odvolávanie ministra vnútra nie je nič iné, ako snaha zastrašiť policajtov, prokurátorov a sudcov! Mnohí politici sa boja, že sa prevalí to, čo v minulosti napáchali. Romana Mikulca dnes používajú len na to, aby prekryli svoje problémy a svoj strach!" uviedol Šeliga.



"Minister Mikulec má našu dôveru, tak isto ako poctiví policajti a prokurátori. Slovensko veľmi potrebuje práve spoľahlivé a nezávislé bezpečnostné zložky," reagovala Remišová. Hovorí o sústavných útokoch na dozorujúcich prokurátorov, o dezinformáciách, zavádzaní i klamstvách predstaviteľov Smeru-SD či Hlasu-SD. "Doterajšie známe výsledky vyšetrovaní ukazujú, že počas vlád Smeru bola polícia riadená skupinou tzv. 'našich ľudí' s väzbami na oligarchov, mafiu a minulú politickú garnitúru," poznamenala. Náznaky o vnútornej vojne v bezpečnostných zložkách a o účelových spravodajských hrách podľa Remišovej ukazujú, že je dôležité políciu kontrolovať a na nezákonné praktiky upozorňovať. Na druhej strane ale zdôraznila i potrebu dôverovať policajtom a prokurátorom, ktorí si riadne, nezávislo a poctivo robia svoju prácu.





SaS stojí za Mikulcom, na klube zodpovedal všetky otázky



Strana SaS stojí za ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO). Návrh Smeru-SD na jeho odvolávanie považuje za snahu "ochrániť svojich kumpánov pred rukou spravodlivosti". Stanovisko SaS TASR poskytol hovorca hnutia Ondrej Šprlák.



"Minister vnútra Roman Mikulec sa zúčastnil na dnešnom poslaneckom klube SaS, kde zodpovedal všetky otázky súvisiace s aktuálnym dianím. Strana SaS plne stojí za ministrom Mikulcom," uviedla strana.