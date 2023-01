Mikulec: Migranta treba vrátiť domov, nie do vedľajšieho štátu EÚ

Štokholm 26. januára (TASR) - Minister vnútra SR Roman Mikulec sa vo štvrtok zúčastnil na rokovaniach Rady pre spravodlivosť avnútorné veci (JHA) vo švédskom Štokholme, ktorých predmetom bola nelegálna migrácia. EÚ znova potvrdila postoj, že najefektívnejším nástrojom v boji s týmto problémom je ochrana vonkajšej schengenskej hranice a efektívne riešenie návratovej politiky. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.



Ministri diskutovali aj o využívaní nástrojov tlaku nelegálnej migrácie na členské štáty EÚ prostredníctvom efektívnejšej spolupráce s tretími krajinami v oblasti návratovej politiky. Počet nelegálnych migrantov a žiadostí o azyl v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne narástol a dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2015.



"Podľa môjho názoru tretie krajiny, ktoré pri návratoch a readmisiách nespolupracujú, by to mali zo strany Európskej únie aj pocítiť," vyhlásil na rokovaní Mikulec. "Nesmieme sa báť využívať všetky nástroje, inak si myslím, že pokrok v oblasti výkonov návratov bude i naďalej nedostatočný," zdôraznil.



Krajinám, ktoré nespolupracujú, by bolo vhodné uložiť vízové reštrikcie. Mikulec varoval, že "v opačnom prípade sa znižuje kredibilita mechanizmu". Potrebné je podľa neho adekvátne reagovať už pri prvých signáloch zhoršujúcej sa spolupráce tretích krajín. Okrem toho by sa mali plne využívať ustanovenia návratovej smernice a existujúce readmisné dohody EÚ s tretími krajinami či kapacity Frontexu, zdôraznil.



Vymenovaním koordinátora EÚ pre návraty a posilneným operačným mandátom Frontexu pre návraty sa očakáva lepšia spolupráca v oblastí readmisií, uvádza rezort vnútra. Skúsenosti ukazujú, že spomedzi migrantov, ktorí nemajú právo zostať v EÚ, sa iba nízke percento vráti domov a z tohto počtu ešte menej dobrovoľne.



Spolupráca na dobrovoľných návratoch a reintegrácii je kľúčovou súčasťou partnerstiev pre migráciu. Efektívna funkčná návratová politika má zamedziť nelegálnej migrácií, pričom dôležitým aspektom je ochrana vonkajšej hranice a spoločný boj Európy proti prevádzačstvu.



"Efektívnym nástrojom je návrat migranta z územia Európskej únie do krajiny pôvodu, a nie jeho odsun do vedľajšieho členského štátu," povedal Mikulec. "Dôležitá a potrebná je jednotná stratégia na národných úrovniach v jednotlivých členských štátoch EÚ," dodal.



Ministri sa počas rokovania zamerali tiež na fakt, že ruskej agresii voči Ukrajine je potrebné venovať náležitú pozornosť a realizovať preventívne kroky v boji proti organizovanej kriminalite. Európa bude venovať pozornosť aj spôsobom a prostriedkom na podporu právneho štátu v digitálnej ére pri zachovaní bezpečnosti, ochrane súkromia a základných práv.