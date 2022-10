Mikulec: Na ÚKŠ schválili plán na zvládnutie možného prílevu odídencov

Bratislava 10. októbra (TASR) – Na Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ) v pondelok schválili kontingenčný plán, ktorý sa tvoril niekoľko mesiacov. Po rokovaní ÚKŠ to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že plán stanovuje, akým spôsobom do budúcna budú vedieť efektívnejšie zvládať prípadný prílev odídencov z Ukrajiny.



Nový minister školstva Ján Horecký uviedol, že rezort školstva je pripravený v nutnom prípade, v tom rozsahu, ktorý bude nevyhnutný, poskytnúť súčinnosť pri záchrane a starostlivosti o ľudí, ktorí nebudú mať inú možnosť. "Chcem ubezpečiť riaditeľov škôl a všetkých zriaďovateľov, taktiež štatutárov školských zariadení, že podmienky, za ktorých by sme poskytli túto nevyhnutnú pomoc, sú veľmi dôsledne ošetrené," priblížil. Podľa jeho slov v rezorte školstva vytypujú najvhodnejšie objekty.



Generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia na Ministerstve vnútra SR Michaela Kaňová uviedla, že "je lepšie byť pripravený, ako byť prekvapený," keby nastal prípadný ďalší prílev odídencov z Ukrajiny. "Vznikol plán, ktorý je na stole. Sme kvalitne pripravení, aby sme ešte lepšie zvládli prípadnú ďalšiu vlnu, ktorá by mohla nastať," povedala.



Po rokovaní ÚKŠ informovali, že vznikli aj dve dohody, prvá je medzi neziskovými organizáciami, ktoré spolupracovali a reagovali na krízu. Druhou je dohoda medzi štátom a neziskovými organizáciami. Dolaďuje sa ešte memorandum.



Plán podľa Mikulca zhmotňuje i skúsenosti z minulosti. Ako poznamenal, je potrebné počítať aj s tým, že v nasledujúcom období môže dôjsť k ďalšej vlne migrácie.