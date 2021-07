Mikulec: Nedokážem pochopiť ľudí, ktorí hádžu po policajtoch vajíčka

Protest proti vládnym opatreniam pred budovou Národnej rady (NR) SR v Bratislave 23. júla 2021. Na snímke vpravo predseda ĽSNS Marian Kotleba. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 23. júla (TASR) – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vyjadril pochopenie, že pre niektorých ľudí sú pandémia nového koronavírusu i s ňou súvisiace obmedzenia natoľko frustrujúce, že sa rozhodnú prísť protestovať pred Národnú radu (NR) SR. Nedokáže však pochopiť, aký je skutočný úmysel a cieľ ľudí, ktorí po prítomných policajtoch hádžu vajíčka a striekajú ich kečupom. Je však presvedčený, že snaha vyvolať otvorený dialóg to nie je.Minister skritizoval opozičných poslancov Ľuboša Blahu, Roberta Fica (obaja Smer-SD) a Mariana Kotlebu (ĽSNS).skonštatoval Mikulec. Títo poslanci podľa jeho slov vymieňajú životy ľudí za percentá v prieskumoch, namiesto spájania rozdeľujú a správajú sa viac ako pokrytecky.Polícia podľa jeho slov čelí už vyše roka extrémnemu tlaku a miesto podpory a pochvaly sa im často dostáva urážok, nadávok a osočovania od ľudí, ktorých životy sa snažia chrániť.vyhlásil Mikulec. Zároveň podotkol, že si bude musieť zvyknúť aj na to, že niekedy je ten, kto prvý kričí a sťažuje sa, z vlastných radov.Pred budovou parlamentu v hlavnom meste sa v piatok ráno zišli stovky nespokojných občanov. Protestujú proti vládnym opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Priebeh demonštrácie bol po niekoľkých ranných potýčkach protestujúcich s políciou či novinármi doteraz pokojný. Polícia popoludní vytlačila demonštrujúcich spred tesnej blízkosti NR SR ďalej ku schodom vedúcim k budove parlamentu.Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) označil za fatálne zlyhanie polície a policajného prezidenta Petra Kovaříka, že sa protestujúci dav dostal až pred vstupné dvere do budovy parlamentu. Poznamenal, že protest bol dopredu avizovaný a polícia sa mala naň pripraviť. Kovařík nariadil preveriť postup bratislavskej polície pri piatkovom proteste pred parlamentom.