Mikulec nespochybňuje rozhodnutia manažmentu Nemocnice sv. Michala

Bratislava 12. decembra (TASR) – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nespochybňuje manažérske rozhodnutia vedenia Nemocnice svätého Michala. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa rezortu Barbara Túrosová, Mikulec opakovane hovoril s generálnym riaditeľom nemocnice Branislavom Delejom, ktorý ho ubezpečil, že námestníčke pre ošetrovateľstvo Márii Idešicovej ponúkol niekoľko pracovných pozícií. Tá sa však po kauze okolo predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) rozhodla pre ukončenie pracovného pomeru dohodou.



"Medializované informácie týkajúce sa odchodu námestníčky pre ošetrovateľstvo vníma minister vnútra citlivo a rozumie ľudskému rozmeru celej situácie. Vzhľadom na to, že tieto vyjadrenia nie sú podložené žiadnymi konkrétnymi faktami, nemá dôvod spochybňovať manažérske rozhodnutia vedenia nemocnice," uviedol rezort vnútra v stanovisku.



Ministerstvo vnútra (MV) SR poukázalo na to, že ekonomická situácia v nemocnici bola pred niekoľkými mesiacmi "katastrofálna". Podľa rezortu ako jediná nemocnica na Slovensku vykazovala stratu na úrovni polovice svojich príjmov, mesačne približne pol milióna eur. Jej generálny riaditeľ zdedil dlhy a nezaplatené faktúry.



Rezort tiež uviedol, že v nemocnici nefungovalo transparentné verejné obstarávanie. Poukázal tiež na predražené nákupy cez "nastrčené" firmy, na čo v minulosti upozorňovali viaceré mimovládne organizácie. Po nástupe nového vedenia je podľa MV SR je Nemocnica svätého Michala jedinou rezortnou nemocnicou na Slovensku, ktorá nie je zadlžená a všetky faktúry uhrádza načas.



"Nástupom nového vedenia sa začal aj proces personálnych zmien, ktorý je bežný nielen v súkromnej sfére, ale aj v štátnej správe. Je preto neopodstatnené spájať ďalšie odchody zamestnancov s konkrétnou kauzou a hľadať senzácie za každou pracovnou zmenou, ktorá je výsledkom dlhodobých manažérskych procesov nového vedenia," doplnil rezort vnútra v stanovisku.



Minister vnútra reflektoval aj na otvorený list 18 koaličných parlamentných poslancov. Tí ho žiadali, aby situáciu v bratislavskej nemocnici preveril. Mikulca prekvapilo, že nepostrehol otvorený list poslancov adresovaný ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS), keď v apríli tohto roka vymenoval za predsedu Hlavného banského úradu bývalého okresného podpredsedu SaS Bohumíra Zvrškovca.



"Hoci bol sám kritizovaný za to, že nemá absolútne žiadne skúsenosti s problematikou banského dozoru, rýchlosťou blesku začal s výmenami šéfov obvodných banských úradov. Tí nielenže nemali žiadne skúsenosti s banskou činnosťou, ale Zvrškovec dokonca nebol ochotný poskytnúť ani ich životopisy. To však bolo zrejme v poriadku," dodal Mikulec s dôvetkom, že je najvyšší čas venovať sa spoločnému úsiliu v boji s pandémiou nového koronavírusu a nevyužívať každú zverejnenú informáciu na politický boj, ktorý narušuje stabilitu koalície.