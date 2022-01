Mikulec nie je za spájanie letiek rezortu vnútra a obrany

Bratislava 16. januára (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nie je za spájanie letiek rezortu vnútra a obrany. Uviedol to v rozhovore pre TASR. Možné zlučovanie leteckých útvarov má vláda podľa svojho programového vyhlásenia zvážiť na základe analýzy. Tá, ktorú dalo vlani Ministerstvo obrany (MO) SR vypracovať dvom univerzitám, podľa rezortu potvrdila, že postupné spájanie je možné.



"MO SR obdržalo od spracovateľov externú analýzu, ktorá potvrdila realizovateľnosť postupného spájania letiek Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR tak, ako to navrhovala aj interná analýza rezortu obrany. Spracovateľov sme však oficiálne požiadali o ďalšie doplnenia odpovedí na odborné otázky tak, aby sme získali všetky potrebné informácie na komplexné rozhodnutie," priblížila pre TASR hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Ministerstvo vnútra zatiaľ s výsledkami analýzy nebolo oboznámené, skonštatovala Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru MV SR. "Náš rezort má záujem o odbornú diskusiu k tejto téme s ministerstvom obrany, ako aj expertov z leteckej fakulty a Žilinskej univerzity. Zástupcovia ministerstva vnútra zatiaľ neboli prizvaní do žiadnej pracovnej skupiny, kde by sa mohli výsledky analýzy prerokovať," dodala.



O možnom zlúčení leteckých útvarov sa diskutovalo v minulosti už viackrát. Myšlienku presadzoval z pozície ministra obrany Ľubomír Galko, proti bol vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic. Definitívne stanovisko už vláda Ivety Radičovej nestihla prijať. S návrhom na spájanie sa nestotožnil ani nasledujúci šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák.



Ministri vnútra argumentovali najmä tým, že Letecký útvar MV SR je civilnou letkou, ktorá sa riadi inými pravidlami ako vojenská. Argumentovali napríklad tým, že v krízových situáciách dostane civilná letka povolenie jednoduchšie. Galko, ale aj súčasný minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) poukazujú na to, že Slovensko je ako krajina s dvomi letkami ojedinelé v Európskej únii a NATO.