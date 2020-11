Mikulec: O režime na hraniciach sa ešte diskutuje

Bratislava 4. novembra (TASR) - Po druhom kole testovania na COVID-19 sa bude režim na hraniciach posilňovať. O jeho konkrétnej podobe, ale aj o predlžovaní núdzového stavu a zákazu vychádzania po 15. novembri sa stále diskutuje. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol v stredu počas rokovania vlády.



K hraniciam naďalej zasadajú experti. "Opatrenie nechceme urobiť iba lokálne, ale po dohode s ostatnými krajinami, aby sme čo najviac zabezpečili plynulosť na hraničných priechodoch," vysvetlil Mikulec.



V súvislosti s testovaním na hraniciach musia podľa ministra zvážiť napríklad, či budú niektoré hraničné priechody určené iba na testovanie antigénovými testami a ďalšie pre tých, ktorí sa vedia preukázať PCR testom. Záleží to aj na kapacitách zdravotného personálu.



Výsledky doterajších kontrol dodržiavania zákazu vychádzania podľa ministra polícia vyhodnotila hlavne vo vzťahu k pokutám a priestupkom. Pripomenul, že občania majú nosiť so sebou originál certifikátu z plošného testovania.



Po teroristickom útoku vo Viedni je slovenská polícia naďalej v kontakte s rakúskymi policajnými zložkami. Ako uviedol Mikulec, Slovensko prijalo aj vlastné opatrenia, či už na hraničných priechodoch alebo na strategických miestach. Potvrdil, že páchatelia nenakupovali muníciu na Slovensku.



Minister tiež informoval, že počas zbraňovej amnestie prijmú policajné útvary zbraň aj od občana, ktorý sa nezúčastnil testovania na ochorenie COVID-19.



Na post prezidenta Policajného zboru sa podľa ministra zatiaľ nikto neprihlásil.