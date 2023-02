Mikulec ocenil policajtov, ktorí zachránili muža z horiaceho domu

Bratislava 14. februára (TASR) - Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v utorok ocenil dvoch príslušníkov Policajného zboru, ktorí v januári zachránili muža z horiaceho domu v Gbelciach. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



Ocenení Robert Laczó a Erik Švejcha z obvodného oddelenia Policajného zboru Bátorove Kosihy odviedli z horiaceho domu muža, ktorý bol v dôsledku splodín dymu značne dezorientovaný a odmietal opustiť svoje bydlisko. Následne do niekoľkých minút interiér domu vzplanul. "Policajná hliadka operatívne zabezpečila vonkajší priestor a susedné obydlia a obyvateľov požiadala, aby sa z priestoru vzdialili. Mužovi bola privolaná rýchla zdravotná pomoc a prevezený bol do nemocnice v Nových Zámkoch," priblížila hovorkyňa.



Mikulec poďakoval policajtom za mimoriadnu odvahu, úsilie a obetavosť pri záchrane života a zdravia. "Bez ohľadu na nebezpečenstvo vlastného ohrozenia vošli do horiaceho a zadymeného domu a evakuovali muža, ktorý sa v ňom nachádzal," vyzdvihol. Na oceňovaní sa zúčastnil aj policajný prezident Štefan Hamran a viceprezident Damián Imre.