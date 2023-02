Mikulec ocenil hasičov a záchranárov, ktorí pomáhali v Turecku

Bratislava 16. februára (TASR) - Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ocenil vo štvrtok desiatich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a piatich príslušníkov Horskej záchrannej služby (HZS), ktorí minulý týždeň pomáhali pri záchranných prácach po zemetrasení v tureckej provincii Hatay.



"Chcem vám v prvom rade poďakovať za všetko, čo ste tam odviedli. Nebolo to jednoduché," ocenil Mikulec. Teší ho, že sa všetci záchranári vrátili domov živí. Podľa neho sa ukázalo, že v krízových situáciách, na ktoré sú vyškoľovaní, sa vedia ešte viac zomknúť. "Dokážete vyriešiť aj veci, ktoré ste si predtým možno nevedeli dosť dobre predstaviť," uviedol.



Medzi ocenenými sú hasiči zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline Zdenko Gašparík, Peter Huliak, Tomáš Koller, Jozef Neveďal, Marián Mindek, Dalibor Machovčák, Miroslav Hálek, Roman Lichner, Michal Cesnek a Dušan Kubík, ktorí boli vyškolení na vyhľadávanie a záchranu osôb v ruinách v mestskom prostredí. Pre HaZZ išlo za obdobie roka a pol v poradí o piatu zahraničnú misiu pri zvládaní mimoriadnych situácií.



Ocenení boli aj horskí záchranári Igor Žiak, Jozef Richnavský, Milan Tomčík, Jakub Filipko a Július Janiga. Traja z nich boli do Turecka vyslaní ako psovodi, ktorí zasahovali v rumoviskách a sutinách so špeciálne vycvičenými psami.



Slovensko vyslalo minulý týždeň do Turecka desať hasičov a päť horských záchranárov spolu so špeciálne vycvičenými psami. Zložky rezortu vnútra mali v krajine pátrať, zachraňovať a pomáhať osobám, ktoré zasiahlo zemetrasenie.



Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na 6. februára. Po ňom nasledovalo asi 200 dotrasov. Celkový počet obetí v Turecku a Sýrii prekročil hranicu 40.000.