Mikulec odmieta rodinkárstvo pri obstaraní pre Nemocnicu sv. Michala

Bratislava 23. augusta (TASR) – Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO) odmieta rodinkárstvo v súvislosti s obstaraním súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) pre objekt Nemocnice svätého Michala v Bratislave, ktorá patrí pod Ministerstvo vnútra (MV) SR. Voči medializovaným správam zvažuje právne kroky.



"Tender nevyhral žiadny rodinný známy ani kamarát," vyhlásil minister v utorok v súvislosti s informáciami, že vo víťaznej firme mal v minulosti pôsobiť jeho brat. "Brat v tejto firme už nefiguruje minimálne dva roky," podotkol. Ako ďalej uviedol, do verejného obstarávania sa zapojilo 11 účastníkov. Kritériom bola najnižšia cena, ktorú ponúkla víťazná spoločnosť.



Generálny riaditeľ nemocnice Branislav Delej vyhlásil, že od jeho nástupu do funkcie sú všetky zákazky, objednávky a nákupy transparentné. "Vytvorili sme referát verejného obstarávania, kde pracujú profesionáli a majú na starosti túto činnosť," dodal.



Súťaž na výkon bezpečnostnej služby v objekte Nemocnice svätého Michala v Bratislave vyhrala spoločnosť Joseba. Upozornil na to Erik Kaliňák z opozičného Smeru-SD s tým, že v minulosti mal v spoločnosti ako konateľ figurovať brat šéfa rezortu vnútra. Zo zverejnenej zmluvy vyplýva, že cena za výkon bezpečnostnej a informačnej služby za obdobie jedného roka je 220.436,64 eura s DPH.