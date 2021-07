Mikulec odmieta tvrdenia Fica, pýta sa, prečo Zurian nekonal zákonne

Bratislava 15. júla (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) odmieta tvrdenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica, že stál za vzatím do väzby exšéfa polície Milana Lučanského. Trvá i na tom, že nevzal úplatok, ako o tom podľa medializovaných informácií hovoril exriaditeľ Finančnej správy SR František I. V tejto súvislosti minister kritizoval bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana, ktorý podľa neho nahrávku rozhovoru s Františkom I. získal nezákonne, hoci mal všetky možnosti na konanie zákonných krokov. Mikulec však verí orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) a tomu, že aj tieto pochybnosti vyšetria, a deklaroval pripravenosť poskytnúť súčinnosť.



Mikulec vyhlásil, že od svojho nástupu do funkcie chcel, aby policajti robili, čo majú v zmysle zákona robiť, a aby tak robili zákonne. Zurian mal podľa neho všetky možnosti aj dostatok času, aby podnikol zákonné kroky v prípade, že vedel o nejakom trestnom čine a úplatku. Napriek tomu podľa Mikulca nekonal v súlade so zákonmi, bez povolenia nahrával rozhovor s Františkom I., čím nahrávku vylúčil aj ako prípadný dôkaz.



Pritom podľa šéfa rezortu stačilo, aby začal riadne konať, podozrenia oznámil vyšetrovateľovi, požiadal súd o povolenie použitia odposluchov a nahrávku získal legálne. "No on to zjavne urobil účelovo," poznamenal. Pýta sa, čo ho na to motivovalo a či nechcel len získať kompromitujúce materiály. Naznačil, že Zurianovi neverili ani policajní vyšetrovatelia, pretože zrejme mali podozrenie, že informoval tretie osoby.



V súvislosti so slovami Fica o vzatí Lučanského do väzby Mikulec podotkol, že ide o "dehonestáciu človeka, ktorý, bohužiaľ, zomrel". Fico podľa neho zneužíva bývalého šéfa polície. Tvrdenie, že mal stáť za jeho vzatím do väzby, označil za "výmysel pána Fica".



Opozičný Smer-SD počas dňa vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby odvolal z funkcie ministra vnútra Mikulca. Predseda strany Fico hovoril o vážnom probléme, ktorý vidí v korupčnom živote Mikulca. Ten podľa Fica nemá čo robiť na svojom poste. Poukázal na medializovanú nahrávku, na ktorej František I. hovoril o úplatku pre Mikulca. Ministrovo slovo, že to tak nie je, nemôže podľa Fica premiérovi stačiť.