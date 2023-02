Mikulec: Odsudzujem vyhrážky smerom k redaktorke RTVS M. Jančkárovej

Spišská Nová Ves 27. februára (TASR) - Dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) odsúdil vyhrážky smerom k redaktorke RTVS Marte Jančkárovej. Počas oficiálneho otvorenia klientskeho centra v Spišskej Novej Vsi v pondelok pre TASR uviedol, že takéto konanie je absolútne neprípustné.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala v tejto súvislosti už aj trestné stíhanie, vec vyšetruje ako trestný čin nebezpečného vyhrážania. Moderátorke Sobotných dialógov sa neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením či ublížením jej rodinným príslušníkom. K výhražným e-mailom a telefonátu došlo podľa RTVS po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka SR Zuzana Čaputová, a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha. To RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla.



Poslanci opozičného Smeru-SD iniciujú v tejto súvislosti mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Zaoberať sa chcú údajnou cenzúrou v RTVS. "Títo ľudia prekračujú pomyselné hranice dna, je to opäť len ďalšie rozdúchavanie vášní a štvavá kampaň. Absolútne odsudzujem takéto správanie, vyhrážanie sa ľuďom otvoreným spôsobom, ako to robia títo ľudia," uzavrel minister. Vyhrážky voči redaktorke RTVS odsúdili aj viaceré politické strany.